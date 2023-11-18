Прокуратура утвердила досудебное соглашение с Михаилом Асеевым

Прокуратура Самарской области утвердила досудебное соглашение между врио министра строительства региона Михаилом Асеевым и областным ГСУ ГУ МВД в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. (ч. 1 ст. 286 УК РФ). На следующей неделе следствие будет ходатайствовать об изменении меры пресечения чиновнику на более мягкую: в четверг он был арестован на месяц и шесть дней – до 20 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сейчас врио министра строительства Самарской области сотрудничает со следствием и дает показания.

Михаил Асеев был задержан вместе с бывшим первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым 14 ноября. Последний также арестован (до 12 января), и ему тоже инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Оба чиновника подозреваются в махинациях при строительстве двух станций метро в Самаре.

Уголовное дело в отношении Виктора Кудряшова и Михаила Асеева расследует ГУ МВД по Самарской области. Оперативное сопровождение по нему осуществляет центральный аппарат ФСБ России.

Михаил Асеев не отрицает свою вину, Виктор Кудряшов ее не признает, считает дело сфабрикованным и направленным на дестабилизацию политической ситуации в регионе и против губернатора Дмитрия Азарова.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Метро проложили до президента».

Евгений Чернов