Курская «Квадра» инвестировала в теплосети Курска 920 млн рублей за три года

За три года генерирующая компания «Квадра» заменила по концессии в Курске более 45 км теплосетей и выполнила реконструкцию трех центральных теплопунктов, в том числе в рамках концессионного соглашения. Такие данные привели в пресс-службе компании. Там уточнили, что общий объем инвестиций в работы за три года составил около 920 млн руб.

В том числе в этом году специалисты филиала АО «Квадра» — «Курская генерация» реконструировали в рамках концессионного соглашения 16,2 км муниципальных теплосетей на сумму 397,2 млн руб. Основной объем концессионных работ пришелся на Северо-западный район, где заменено более 10 км изношенных квартальных сетей, уточнил управляющий директор курского филиала «Квадры» Данил Дунин. Также работы были проведены в районе проспекта Хрущева, Майского бульвара, улиц Косухина и Мыльникова (3 км), по улицам 50 лет Октября, Суворовской, Большевиков, Студенческой, проспектам Дружбы и Энтузиастов, а также по улицам 50 лет Октября, Веспремской, Фатежской, Павлуновского и проспекту Дружбы (2 км).

Концессионное соглашение «Квадры» с мэрией Курска было заключено в 2020 году. Согласно документу, компания в течение 15 лет должна провести модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципалитета. Общая сумма инвестиций — 1,9 млрд руб. (без НДС). Большую часть финансирования (1,4 млрд руб.) программы составят собственные и заемные средства компании, еще 300 млн руб. добавит Фонд содействия реформированию ЖКХ, 100 млн руб. будет направлено из бюджетов Курской области и администрации Курска.

Отметим, что теплоэнергетики регулярно подвергаются критике надзорных органов. Так, в августе городская прокуратура отметила низкую готовность Курска к отопительному сезону. А в ноябре Контрольно-счетная палата Курска заявила о нарушениях при проверке АО «Квадра — генерирующая компания» на соблюдение условий концессионного соглашения, в том числе рисках расторжения концессии и небезопасной эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей. Впрочем, власти потом рассказывали местным СМИ, что замечания экспертов касались не непосредственной работы специалистов теплосетевой компании, а «соблюдения регламентов взаимодействия, ведения межведомственного документооборота, а также отчетности».

В текущем отопительном сезоне сообщалось о крупных авариях на теплосетях, одна из них произошла 14 ноября.

Мария Старикова