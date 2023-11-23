ФБР квалифицировало взрыв на мосту между США и Канадой как ДТП

Отделение ФБР в Буффало завершило расследование взрыва автомобиля на Радужном мосту между США и Канадой. Дело передано местной полиции, поскольку инцидент квалифицирован как ДТП.

«Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено. Дело передано полиции Ниагара-Фоллс как дорожно-транспортное происшествие»,— сообщило ФБР в соцсети X.

В результате взрыва на мосту погибли два человека, находившиеся в машине. Также ранен 27-летний пограничник, он был доставлению в канадскую больницу Niagara Falls Memorial Hospital.

По предварительным оценкам, как сообщал CBC, автомобиль двигался на высокой скорости, а затем врезался в забор и зону досмотра таможни и пограничной службы, после чего загорелся и взорвался. В первые часы после инцидента рассматривалась версия теракта.

Лусине Баласян