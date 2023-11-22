ФБР расследует взрыв автомобиля на мосту между Канадой и США

На Радужном мосту через реку Ниагара, на котором находится пограничный пункт между Канадой и США, взорвался автомобиль. Источники телеканала Fox News утверждают, что произошедшее — попытка теракта. В результате погибли два человека, находившиеся в машине, один пограничник получил ранения. Отделение ФБР города Буффало (штат Нью-Йорк) сообщило в соцсети X о начале расследования обстоятельств случившегося.

По словам собеседников телеканала, автомобиль направлялся с территории США в Канаду и пытался въехать в здание погранпункта. При этом представитель мэрии канадского города Ниагара Фолс Аарон Фергюсон заявил CNN, что автомобиль пытался въехать на территорию США. Как сообщают источники Fox News, из правительственных зданий в приграничных городах эвакуированы все сотрудники. По данным источников ABC, на месте происшествия обнаружен чемодан, в котором может находиться взрывное устройство.

Сейчас Радужный мост и все погранпункты между штатом Нью-Йорк и Канадой временно закрыты. Пострадавший 27-летний пограничник доставлен в канадскую больницу Niagara Falls Memorial Hospital с болью в спине и травмами, не угрожающими жизни, включая небольшие порезы, сообщает Fox News.

Эрдни Кагалтынов