Губернатор Нью-Йорка: признаков теракта на мосту между Канадой и США нет

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что, согласно имеющимся данным, взрыв автомобиля на мосту между Канадой и США не был терактом. В результате инцидента погибли два человека, один пограничник получил ранения.

«Никаких признаков террористической деятельности применительно к данной аварии не просматривается»,— сказала госпожа Хокул на пресс-конференции (цитата по ABC). Она уточнила, что двое погибших были жителями Нью-Йорка.

Автомобиль взорвался на Радужном мосту через реку Ниагара, на котором находится пограничный пункт между Канадой и США. По данным СМИ, из правительственных зданий в приграничных городах эвакуированы все сотрудники. Отделение ФБР города Буффало инициировало расследование.

Телеканал CBC сообщил, что по предварительным оценкам правительства и источников в правоохранительных органах, автомобиль двигался на высокой скорости, а затем врезался в забор и зону досмотра таможни и пограничной службы, после чего загорелся и взорвался.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил усиление мер безопасности на погранпунктах с США. В Торонто усилено патрулирование, сообщила городская полиция в соцсети X. После инцидента канадские власти закрыли все мосты на границе США. Однако, как сообщил Reuters, мост Уирпул, мост Куинстон и мост Мира вновь открыты.

Лусине Баласян