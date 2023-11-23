Премьер Норвегии допустил закрытие единственного КПП на границе с Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что власти готовы закрыть границу с Россией, если возникнет необходимость. Он отметил, что власти продолжают следить за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как передает телеканал TV 2, во время пресс-конференции журналисты спросили премьера, может ли Норвегия последовать примеру Финляндии и закрыть единственный КПП на границе с Россией — «Стурскуг» (с российской стороны — МАПП «Борисоглебск», в Мурманской области). «Если будет надо»,— ответил господин Стёре.

С 18 ноября до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре из девяти КПП на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Решение объяснили наплывом мигрантов, прибывающих с территории России. Накануне финские власти сообщили, что в ночь на 25 ноября будут закрыты еще четыре КПП. Открытым останется только Райа-Йоосеппи — самый северный пункта пересечения финской границы.

На минувшей неделе эстонские пограничники выставили противотанковые заграждения на нарвском мосту Дружбы «на случай, если правительство Эстонии решит по примеру Финляндии ограничить въезд в страну из России, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Финский финт заразителен».

Лусине Баласян