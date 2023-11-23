Обвиняемой не достался мандат осужденного

Экс-депутат Кировского заксобрания от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Олеся Редькина, претендовавшая на мандат осужденного за взятку и отправленного в отставку депутата Госдумы Вадима Белоусова, стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, будучи главврачом местной «инфекционки», госпожа Редькина фиктивно трудоустроила в учреждение четырех человек. В среду Центризбирком должен был передать ей вакантный думский мандат, однако накануне этот вопрос был снят с повестки заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олеся Редькина

Фото: @olesya_redkina Олеся Редькина

Фото: @olesya_redkina

Управление СКР по Кировской области в среду обнародовало информацию о ведущемся расследовании в отношении Олеси Редькиной, которая до недавнего времени занимала пост главврача Кировской инфекционной больницы и была депутатом регионального парламента. Ей предъявлено обвинение сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160), мошенничестве (ч. 3 ст. 159), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292).

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год госпожа Редькина, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила в больницу четырех работников, которым выплачивалась заработная плата и иные выплаты, в частности стимулирующие за оказание медицинской помощи по диагностике и лечению COVID-19. Однако на деле эти люди не работали, а их обязанности выполнял персонал больницы.

Следствие пришло к выводу, что лечебному учреждению был причинен ущерб из-за начисленных зарплат и взносов на фиктивно трудоустроенных лиц. В рамках расследования дела допрошены 97 свидетелей, приведены обыски и экспертизы, изъята документация, сообщил СКР. Олеся Редькина, по данным СКР, виновной себя не признала и «заняла активную позицию по противодействию объективному расследованию». До настоящего времени она находилась под подпиской о невыезде, на ее имущество наложен арест.

Ранее центральный совет СРЗП решил передать Олесе Редькиной вакантный мандат теперь уже бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, вслед за которым она шла на выборы-2021 в региональной группе партсписка. Господина Белоусова, признанного виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд руб. и заочно приговоренного к лишению свободы сроком на десять лет и штрафу в 500 млн руб., лишили депутатских полномочий в начале ноября «за систематическое неисполнение обязанностей». Сам он объявлен в розыск, и его местоположение неизвестно. 17 ноября кировский парламент удовлетворил заявление госпожи Редькиной о досрочном сложении депутатских полномочий, а думский мандат ей должен был быть передан 22 ноября. Однако, как сообщил “Ъ” источник в региональном отделении СРЗП, накануне этот вопрос был снят с повестки заседания Центризбиркома.

Вечером в среду интернет-издание Newsler.ru сообщило, что госпожа Редькина уже задержана силовиками. Места вслед за ней в региональной группе партсписка СРЗП занимали Фарид Юнусов, который избирался депутатом Госсовета Удмуртии пятого созыва, и Андрей Туманов, председатель «Московского межрегионального союза садоводов». Однако собеседник “Ъ” в региональном отделении СРЗП не считает их реальными претендентами на попадание в Госдуму. Под пятым номером в списке шла заместитель гендиректора ЗАО «Кировский молочный комбинат» Надежда Сураева, но она уже покинула СРЗП и перешла в ЛДПР, хотя официально в эту партию пока не вступила. Следующие места после госпожи Сураевой занимали депутаты кировского заксобрания Альберт Бикалюк и Павел Дорофеев.

В СРЗП в ответ на запрос “Ъ” воздержались от комментариев.

Ирина Александрова, Киров