СРЗП и ЛДПР распределили освободившиеся мандаты в Госдуме

Мандаты лишенных полномочий за прогулы депутатов Госдумы Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) и Василия Власова (ЛДПР) передадут депутату заксобрания Кировской области Олесе Редькиной и депутату парламента Забайкальского края, экс-депутату Госдумы Василине Кулиевой соответственно. Об этом сообщили во вторник журналистам лидеры партий Сергей Миронов и Леонид Слуцкий.

Главврач Кировской инфекционной клинической больницы Олеся Редькина была второй (вслед за Вадимом Белоусовым) в региональной группе №16 (Удмуртия, Кировская область) федерального списка СРЗП. В кировском парламенте она работает первый созыв, а до этого возглавляла кировскую горбольницу №2, городское управление здравоохранения, областной гериатрический центр и областной СПИД-центр. Госпожа Редькина уже сообщила, что намерена войти в думский комитет по здравоохранению.

В свою очередь, ЛДПР решила передать мандат Василия Власова бывшему депутату Госдумы Василине Кулиевой, которая, по словам господина Слуцкого, «показала уникальные результаты на минувших выборах в сентябре». Список ЛДПР, где госпожа Кулиева была вторым номером после лидера партии, получил на выборах в заксобрание края 15,64% голосов и занял второе место.

Впервые Василина Кулиева избралась в Госдуму в декабре 2011 года, но уже через год досрочно сложила полномочия, чтобы, по ее словам, сосредоточиться на губернаторской кампании в регионе. В 2016-м она прошла в седьмой созыв Думы по Даурскому одномандатному округу Забайкалья, получив 44,13% голосов, и стала членом комитета по вопросам семьи, женщин и детей. В 2021 году депутат пыталась переизбраться на новый срок по тому же округу, но заняла лишь четвертое место с 15,55% голосов.

Григорий Лейба