Берлин и Рим дорисовали треугольник

В Берлине прошло первое за последние семь лет совместное заседание правительств Германии и Италии во главе с канцлером Олафом Шольцем и премьером Джорджей Мелони. Главным итогом стало подписание совместного Плана действий, предполагающего более тесное сотрудничество в области внешней политики, обороны, энергетики и промышленной политики. Вопросы миграции, которые недавно чуть было не рассорили левоцентриста Олафа Шольца с придерживающейся крайне правых взглядов Джорджей Мелони, остались за скобками документа, несмотря на заметное ужесточение Берлином своей миграционной политики. Тем не менее представленный в среду документ фактически уравнял ось Берлин—Рим с отношениями обеих стран с Парижем внутри «глобальной тройки» Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Италии Джорджа Мелони и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Markus Schreiber / AP Премьер Италии Джорджа Мелони и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Markus Schreiber / AP

Семь лет отмерь

Нынешняя среда выдалась для немецкого канцлера Олафа Шольца и его итальянской коллеги Джорджи Мелони довольно насыщенной. Начав утро с участия в немецко-итальянском бизнес-форуме, в середине дня лидеры двух стран отвлеклись от двусторонней повестки ради участия в виртуальной встрече лидеров G20. И лишь к вечеру на совместной пресс-конференции, предшествовавшей рабочему ужину, господин Шольц и госпожа Мелони рассказали журналистам, ради чего они сами и по семь министров с каждой стороны собирались в Берлине.

«На межправительственном саммите наше сотрудничество делает шаг вперед: Италия и Германия снова встречаются в этом формате спустя семь лет, это знаменует собой изменение темпа в наших и без того прекрасных отношениях»,— заявила журналистам премьер-министр Италии, сообщая о подписании двустороннего Плана действий, который «поднимает сотрудничество на новый уровень, в том числе за счет изучения новых областей диалога и общего роста».

В первую очередь Берлин и Рим обязались расширять регулярный диалог посредством встреч министров обороны и иностранных дел и укрепить интеграцию в ряде областей.

«Есть отрасли, в которых в течение многих лет развивалась глубокая интеграция, я имею в виду автомобилестроение и передовую механику, а также другие, в которых ее необходимо оценить, например оборону и энергетику»,— конкретизировала госпожа Мелони.

И, наконец, главы правительств Италии и Германии уже по традиции затронули тему Украины, подтвердив полную поддержку суверенитета Киева, продолжение ему всесторонней помощи и проведение следующих конференций по восстановлению Украины в Италии и Германии.

Устранение проблем

Впервые договоренность выйти на отдельный двусторонний договор между Италией и Германией была достигнута еще с предшественником госпожи Мелони Марио Драги в декабре 2021 года. Идея пришла вслед за тем, как месяцем ранее Рим подписал схожий документ с Парижем. Названный Квиринальским договором, этот документ зацементировал неформальный альянс Франции и Италии по типу Елисейского договора о дружбе 1963 года между Пятой республикой и Германией.

Тогда, к слову, некоторые европейские аналитики утверждали, что документально оформленная дружба Парижа с Римом несколько ослабит традиционную для Евросоюза ось Париж—Берлин. Однако другие, напротив, считали, что Квиринальский договор стал первым шагом на пути создания внутри ЕС новой «глобальной тройки», в которой Италия пришла на смену покинувшей блок Великобритании.

Таким образом, нынешний документ — уже между Берлином и Римом — стал своего рода завершающим штрихом в этом европейском треугольнике.

«Традиционно мотором ЕС всегда являлась и продолжает оставаться франко-германская ось. Однако в последнее десятилетие, особенно после “Брексита”, возникло ощущение, что эта ось недостаточно велика для большого ЕС, чтобы эффективно выполнять роль лидера. Отсюда появилась попытка выстроить треугольник Франция—Германия—Италия»,— заявил «Ъ» завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников. Однако, по словам эксперта, в рамках этого треугольника ось Рим—Берлин была наименее насыщена каким-то содержательным взаимодействием, что лидеры Италии и Германии и попытались сейчас исправить, подкрепив концепцию союзнических отношений Рима и Берлина более весомым содержанием.

Впрочем, тот факт, что итало-германский документ нарекли планом, а не договором о дружбе, как будто подчеркнул, что союз Рима и Берлина оказался все же чуть менее тесным, нежели отношения каждого из них с Парижем (хотя с французами и немцы, и итальянцы в последний год тоже нередко конфликтовали).

В начале года Джорджа Мелони, только вернувшаяся из своей первой официальной поездки в Берлин, даже позволила себе нотку ревности в адрес коллег. И прилюдно возмутилась тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Шольц провели в Париже «сепаратную» встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, тогда как быть «ведущим игроком» на Украине рассчитывал и Рим. Впрочем, вскоре об этом случае позабыли.

Миграционные пертурбации

Нынешней осенью между лидером немецких социал-демократов и главой итальянских крайне правых «Братьев Италии» разгорелся новый конфликт. В преддверии саммита ЕС в испанской Гранаде Джорджа Мелони, всегда настроенная на решительную борьбу с нелегальной миграцией и пришедшая под этими лозунгами к власти, потребовала, чтобы немецкие НПО, занимающиеся спасением мигрантов в Средиземном море, доставляли их в Германию, а не привозили к итальянским берегам. На это канцлер Шольц возразил, что Германия и так делает очень многое для приема мигрантов.

Однако позднее, по итогам встречи один на один в кулуарах саммита ЕС в начале октября, лидеры Германии и Италии заметно изменили тональность высказываний. «Я думаю, нам удастся на практике добиться того, чтобы мы работали не друг против друга, а друг с другом»,— отметил немецкий канцлер после беседы на миграционную тему с госпожой Мелони. А в резиденции итальянского премьера и вовсе заявили по итогам о «превосходном сотрудничестве» между Берлином и Римом.

Более того, на фоне нового притока мигрантов, жалоб местных властей на неспособность справиться с их наплывом и роста популярности немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» немецкие власти сами недавно ужесточили свою доселе либеральную миграционную политику.

В знак дальнейшего ужесточения подхода к нелегалам глава немецкого правительства даже пообещал изучить возможность рассмотрения в третьих странах заявок на получение убежище.

По примеру того, как сделала Италия, которая в начале октября сообщила о планах построить два центра по приему беженцев в Албании, чтобы отправлять туда спасенных в Средиземном море мигрантов, пока Рим рассматривает их прошения об убежище.

Накануне нынешнего саммита многие эксперты предполагали, что представленный в среду План действий будет включать и конкретные положения о сотрудничестве двух стран в деле сокращения числа новых мигрантов. Однако в итоге 31-страничный документ всего лишь обозначил, что правительства двух стран должны продолжать поддерживать связь по этому вопросу.

Наталия Портякова