Энергетичный Магриб

Сразу два европейских политика, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отправились в страны Магриба — Алжир и Марокко соответственно. Цель визитов — развитие политических и экономических связей, при этом каждый из визитеров держит в уме энергетический кризис, с которыми столкнулись страны ЕС после начала боевых действий на Украине. Алжир входит в список крупнейших экспортеров газа, а Марокко — один из потенциальных лидеров по производству зеленого водорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон в Алжире

Фото: Anis Belghoul / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон в Алжире

Фото: Anis Belghoul / AP

По волнам памяти

Трехдневный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Алжир в прямом смысле исторический. Его предыдущая поездка в эту страну состоялась в начале первого президентского срока в декабре 2017 года. И за эти пять лет в отношениях двух стран многое произошло. В том числе дважды — в мае 2020 года и октябре 2021 года — Алжир отзывал своего посла из Парижа. Разногласия в основном сводились к трактовке прошлого. Алжирским властям не понравились заявления господина Макрона, что алжирцы переписали свою историю таким образом, что теперь она основана «не на истине, а на ненависти к Франции». Президент Макрон также поставил под сомнение существование алжирской нации, задав риторический вопрос: а была ли она до прихода в Алжир французов в 1830 году? Напомним, что с этого времени и по 1962 год Алжир имел статус заморской территории Франции. Свою независимость алжирцам пришлось отстаивать в кровопролитной войне, которая длилась около семи с половиной лет и унесла, по разным оценкам, жизни от 500 тыс. до более чем 1 млн алжирцев и свыше 15 тыс. французских военных. Так что отношения двух стран отягощены исторической памятью и взаимными претензиями. Хотя тот же Эмманюэль Макрон неоднократно пытался перевернуть страницу прошлого. После последнего дипломатического скандала ему пришлось принести извинения, и посла в Париж вернули. Более того, после победы господина Макрона на президентских выборах в апреле президент Алжира Абдельмаджид Теббун поздравил коллегу с переизбранием и пригласил его в гости. В июне два лидера выразили желание углубить связи между двумя странами.

Время для визита выбрано также очень символическое — лишь недавно Алжир отметил 60-летнюю годовщину окончания войны с французами и обретения независимости.

И без обращения к истории пребывание президента Франции в Алжире не обойдется. Хотя его программу попытались составить так, чтобы она была не только данью прошлому, но и обращением в будущее. Так, в четверг сразу после прилета президент Макрон в сопровождении алжирского коллеги отправился к Мемориалу мучеников, установленному в честь павших в войне за независимость. Затем два президента провели переговоры и ответили на вопросы журналистов. В пятницу господин Макрон посетит христианское и еврейское кладбища в алжирской столице. Его будет сопровождать архиепископ Алжира. Предполагалось, что к ним присоединится и главный раввин Франции Хаим Корсия, чьи родители родились в Алжире. Его предполагаемый приезд на историческую родину вызвал гнев в исламистских кругах, но в итоге раввин отказался от поездки из-за того, что его тест на ковид оказался положительным.

Желая, чтобы официальный визит был «сфокусирован на молодежи и будущем», президент Франции также планирует встретиться в пятницу с молодыми предпринимателями и стартаперами, а затем еще раз пообедать с Абдельмаджидом Теббуном и посетить главную мечеть Алжира. В последний день поездки господин Макрон отправится в Оран, бывший когда-то экономическим центром французского Алжира. Там он встретится с представителями алжирской творческой интеллигенции и молодежью, а также зайдет в легендарный магазин Disco Maghreb, увековеченный в клипе французской группы Dj Snake.

Как подчеркивают в Париже, цель визита — создать прочную основу для будущих контактов. Именно поэтому столько внимания уделяется общению с молодежью.

Тем не менее представитель французского правительства Оливье Веран заявил журналистам, что энергетический кризис, «конечно, будет частью тем, обсуждаемых в ходе поездки».

Это неизбежно с учетом того, что Алжир — один из крупнейших экспортеров газа и входит в число основных поставщиков этого энергоносителя во Францию с долей рынка 8%, правда, намного уступая Норвегии (36%) и России (17% до начала военных действий на Украине).

В состав делегации Макрона входит гендиректор французской компании Engie Кэтрин Макгрегор. В июле Engie и алжирская национальная нефтегазовая компания Sonatrach продлили договоренность о сотрудничестве до 2024 года. Президент Франции хотел бы добиться от Алжира увеличения поставок газа, как это сделал премьер-министр Италии Марио Драги. За последние два года он дважды посещал Алжир. В итоге, согласно заявлению Sonatrach, Алжир поставил Италии 13,9 млрд кубометров газа с начала 2022 года, что на 113% больше, чем изначально предназначалось для Рима. Впрочем, по мнению экспертов, у Алжира не так много возможностей увеличить экспорт газа: страна с трудом наращивает добычу и сама потребляет все больше и больше этого вида топлива. Газ для Италии нашелся в основном за счет объемов, которые ранее поставлялись в Испанию через Марокко. Эти поставки были прекращены из-за политических проблем между Алжиром и Рабатом, а также потому, что западный транзитный маршрут перестал быть для алжирцев экономически выгодным. Так что господину Макрону пока остается только заниматься заделом на будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава МИД Марокко Нассер Бурита

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава МИД Марокко Нассер Бурита

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

В погоне за зеленой энергетикой

О будущем шла речь и в ходе визита в Марокко главы МИД Германии Анналены Бербок. Двум странам также пришлось преодолевать политические разногласия. В мае прошлого года Рабат отозвал своего посла из Берлина для консультаций, обвинив Германию в «негативной позиции» в отношении Западной Сахары. Напомним, что Рабат считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Рабат и Народный фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно. В то время как ООН поддерживает продолжение диалога, президент США Дональд Трамп в декабре 2020 года признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Ряд стран негативно отнеслись к этому решению, а Германия созвала закрытое заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения этого вопроса. Позднее марокканские официальные лица были исключены из проходившей в Берлине встречи по урегулированию ливийского кризиса. Все это вызвало негодование в Рабате.

Новое правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем выразило заинтересованность в возобновлении и улучшении отношений с Марокко.

Берлин заявил, что поддерживает предложения Рабата по урегулированию конфликта вокруг Западной Сахары, а также усилия ООН на этом направлении.

Визит госпожи Бербок в Рабат должен стать «новой главой» в двухсторонних отношениях между странами — именно так ее поездка характеризуется в сообщении немецкого МИДа. Товарооборот между странами превышает €3,5 млрд и почти у 300 марокканских компаний есть немецкий капитал. Немаловажный факт, что, согласно отчету, опубликованному в январе 2022 года Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Марокко входит в пятерку стран с потенциалом производства зеленого водорода наряду с США, Саудовской Аравией, Австралией и Чили.

«Марокко обладает благоприятными возможностями для того, чтобы стать стратегически важной опорой европейского энергетического перехода, и уже более десяти лет тесно сотрудничает с Германией в области развития возобновляемых источников энергии»,— говорится в заявлении Анналены Бербок.

В ходе прошедшей в четверг в Рабате пресс-конференции госпожи Бербок и ее марокканского коллеги Насера Буриты было отмечено, что королевство может начать производство собственного зеленого водорода в течение трех лет и имеет все необходимое для экспорта экологически чистой энергии в Евросоюз в целом и Германию в частности. Однако все это дело будущего. Пока Марокко остается энергозависимым от Испании, но стремится исправить ситуацию. Планируется, что в период с 2025 по 2027 год между Марокко и небольшим населенным пунктом Алвердискотт на севере Англии будут проложены четыре 3800-километровых кабеля. К 2030 году они должны обеспечивать около 8% энергопотребления в Соединенном Королевстве.

Марианна Беленькая, Павел Цуканов