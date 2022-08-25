Энергетичный Магриб

Сразу два европейских политика, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отправились в страны Магриба — Алжир и Марокко соответственно. Цель визитов — развитие политических и экономических связей, при этом каждый из визитеров держит в уме энергетический кризис, с которыми столкнулись страны ЕС после начала боевых действий на Украине. Алжир входит в список крупнейших экспортеров газа, а Марокко — один из потенциальных лидеров по производству зеленого водорода.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в Алжире
Фото: Anis Belghoul / AP
По волнам памяти
Трехдневный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Алжир в прямом смысле исторический. Его предыдущая поездка в эту страну состоялась в начале первого президентского срока в декабре 2017 года. И за эти пять лет в отношениях двух стран многое произошло. В том числе дважды — в мае 2020 года и октябре 2021 года — Алжир отзывал своего посла из Парижа. Разногласия в основном сводились к трактовке прошлого. Алжирским властям не понравились заявления господина Макрона, что алжирцы переписали свою историю таким образом, что теперь она основана «не на истине, а на ненависти к Франции». Президент Макрон также поставил под сомнение существование алжирской нации, задав риторический вопрос: а была ли она до прихода в Алжир французов в 1830 году? Напомним, что с этого времени и по 1962 год Алжир имел статус заморской территории Франции. Свою независимость алжирцам пришлось отстаивать в кровопролитной войне, которая длилась около семи с половиной лет и унесла, по разным оценкам, жизни от 500 тыс. до более чем 1 млн алжирцев и свыше 15 тыс. французских военных. Так что отношения двух стран отягощены исторической памятью и взаимными претензиями. Хотя тот же Эмманюэль Макрон неоднократно пытался перевернуть страницу прошлого. После последнего дипломатического скандала ему пришлось принести извинения, и посла в Париж вернули. Более того, после победы господина Макрона на президентских выборах в апреле президент Алжира Абдельмаджид Теббун поздравил коллегу с переизбранием и пригласил его в гости. В июне два лидера выразили желание углубить связи между двумя странами.
Время для визита выбрано также очень символическое — лишь недавно Алжир отметил 60-летнюю годовщину окончания войны с французами и обретения независимости.
И без обращения к истории пребывание президента Франции в Алжире не обойдется. Хотя его программу попытались составить так, чтобы она была не только данью прошлому, но и обращением в будущее. Так, в четверг сразу после прилета президент Макрон в сопровождении алжирского коллеги отправился к Мемориалу мучеников, установленному в честь павших в войне за независимость. Затем два президента провели переговоры и ответили на вопросы журналистов. В пятницу господин Макрон посетит христианское и еврейское кладбища в алжирской столице. Его будет сопровождать архиепископ Алжира. Предполагалось, что к ним присоединится и главный раввин Франции Хаим Корсия, чьи родители родились в Алжире. Его предполагаемый приезд на историческую родину вызвал гнев в исламистских кругах, но в итоге раввин отказался от поездки из-за того, что его тест на ковид оказался положительным.
Желая, чтобы официальный визит был «сфокусирован на молодежи и будущем», президент Франции также планирует встретиться в пятницу с молодыми предпринимателями и стартаперами, а затем еще раз пообедать с Абдельмаджидом Теббуном и посетить главную мечеть Алжира. В последний день поездки господин Макрон отправится в Оран, бывший когда-то экономическим центром французского Алжира. Там он встретится с представителями алжирской творческой интеллигенции и молодежью, а также зайдет в легендарный магазин Disco Maghreb, увековеченный в клипе французской группы Dj Snake.
Как подчеркивают в Париже, цель визита — создать прочную основу для будущих контактов. Именно поэтому столько внимания уделяется общению с молодежью.
Тем не менее представитель французского правительства Оливье Веран заявил журналистам, что энергетический кризис, «конечно, будет частью тем, обсуждаемых в ходе поездки».
Это неизбежно с учетом того, что Алжир — один из крупнейших экспортеров газа и входит в число основных поставщиков этого энергоносителя во Францию с долей рынка 8%, правда, намного уступая Норвегии (36%) и России (17% до начала военных действий на Украине).
В состав делегации Макрона входит гендиректор французской компании Engie Кэтрин Макгрегор. В июле Engie и алжирская национальная нефтегазовая компания Sonatrach продлили договоренность о сотрудничестве до 2024 года. Президент Франции хотел бы добиться от Алжира увеличения поставок газа, как это сделал премьер-министр Италии Марио Драги. За последние два года он дважды посещал Алжир. В итоге, согласно заявлению Sonatrach, Алжир поставил Италии 13,9 млрд кубометров газа с начала 2022 года, что на 113% больше, чем изначально предназначалось для Рима. Впрочем, по мнению экспертов, у Алжира не так много возможностей увеличить экспорт газа: страна с трудом наращивает добычу и сама потребляет все больше и больше этого вида топлива. Газ для Италии нашелся в основном за счет объемов, которые ранее поставлялись в Испанию через Марокко. Эти поставки были прекращены из-за политических проблем между Алжиром и Рабатом, а также потому, что западный транзитный маршрут перестал быть для алжирцев экономически выгодным. Так что господину Макрону пока остается только заниматься заделом на будущее.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава МИД Марокко Нассер Бурита
Фото: Mosa'ab Elshamy / AP
В погоне за зеленой энергетикой
О будущем шла речь и в ходе визита в Марокко главы МИД Германии Анналены Бербок. Двум странам также пришлось преодолевать политические разногласия. В мае прошлого года Рабат отозвал своего посла из Берлина для консультаций, обвинив Германию в «негативной позиции» в отношении Западной Сахары. Напомним, что Рабат считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Рабат и Народный фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно. В то время как ООН поддерживает продолжение диалога, президент США Дональд Трамп в декабре 2020 года признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Ряд стран негативно отнеслись к этому решению, а Германия созвала закрытое заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения этого вопроса. Позднее марокканские официальные лица были исключены из проходившей в Берлине встречи по урегулированию ливийского кризиса. Все это вызвало негодование в Рабате.
Новое правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем выразило заинтересованность в возобновлении и улучшении отношений с Марокко.
Берлин заявил, что поддерживает предложения Рабата по урегулированию конфликта вокруг Западной Сахары, а также усилия ООН на этом направлении.
Визит госпожи Бербок в Рабат должен стать «новой главой» в двухсторонних отношениях между странами — именно так ее поездка характеризуется в сообщении немецкого МИДа. Товарооборот между странами превышает €3,5 млрд и почти у 300 марокканских компаний есть немецкий капитал. Немаловажный факт, что, согласно отчету, опубликованному в январе 2022 года Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Марокко входит в пятерку стран с потенциалом производства зеленого водорода наряду с США, Саудовской Аравией, Австралией и Чили.
«Марокко обладает благоприятными возможностями для того, чтобы стать стратегически важной опорой европейского энергетического перехода, и уже более десяти лет тесно сотрудничает с Германией в области развития возобновляемых источников энергии»,— говорится в заявлении Анналены Бербок.
В ходе прошедшей в четверг в Рабате пресс-конференции госпожи Бербок и ее марокканского коллеги Насера Буриты было отмечено, что королевство может начать производство собственного зеленого водорода в течение трех лет и имеет все необходимое для экспорта экологически чистой энергии в Евросоюз в целом и Германию в частности. Однако все это дело будущего. Пока Марокко остается энергозависимым от Испании, но стремится исправить ситуацию. Планируется, что в период с 2025 по 2027 год между Марокко и небольшим населенным пунктом Алвердискотт на севере Англии будут проложены четыре 3800-километровых кабеля. К 2030 году они должны обеспечивать около 8% энергопотребления в Соединенном Королевстве.