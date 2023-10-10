В Гамбурге не хватило ингредиентов

В Гамбурге завершилась двухдневная встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона. Цель неформальных совещаний, в которых также участвовали министры,— сблизить позиции ведущих стран ЕС, в последние годы все сильнее расходящиеся по ключевым вопросам, от энергетики до механизмов обеспечения европейской безопасности. Совместного заявления по итогам переговоров не ожидалось, а потому все с нетерпением ждали пресс-конференцию и надеялись на хорошие новости. Мировые события — Украина и Израиль — позволили господам Макрону и Шольцу начать за здравие и продемонстрировать единство Парижа и Берлина. Однако по остальным, ключевым для ЕС вопросам договориться, похоже, не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и канцлер Германии Олаф Шольц уверяют, что провели в Гамбурге «отличную встречу», но договориться им, похоже, ни о чем не удалось

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и канцлер Германии Олаф Шольц уверяют, что провели в Гамбурге «отличную встречу», но договориться им, похоже, ни о чем не удалось

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Встречи лидеров Франции и Германии в сопровождении правительственных делегаций с 2003 года стали ежегодной традицией. Франко-немецкие саммиты в одном из красивых мест на территории этих стран вплоть до 2019 года символизировали единство двух локомотивов ЕС и считались неотъемлемым атрибутом европейской стабильности. Потом в дело вмешалась пандемия COVID-19, из-за чего в 2020 году переговоры отменили, а в 2021-м — провели в онлайн-режиме. Поэтому в 2022 году, после смены правительства в Германии, к запланированной беседе в Фонтенбло, к югу от Парижа, было приковано особое внимание, поскольку она была первой во многих смыслах, а еще и важной, учитывая конфликт на Украине и связанные с ним проблемы.

Однако, несмотря на всю значимость мероприятия и интерес к нему со стороны общественности, господин Макрон из-за разногласий с господином Шольцем внезапно отменил традиционную встречу, чем усилил европейскую обеспокоенность отсутствием единства среди ключевых игроков. К 2023 году отношения Парижа и Берлина не то что бы сильно сблизились, однако стороны решили, что переговорам быть. При этом ни одна из них, кажется, всерьез не рассчитывала устранить разногласия, поскольку, анонсируя совещания в Гамбурге, чиновники и СМИ обеих стран акцентировали внимание на том, что речь идет о «неформальном» и даже «очень неформальном» рауте.

В преддверии двухдневной беседы эксперты отмечали, что разобщенность Парижа и Берлина по ключевым вопросам весьма негативно влияет на общеевропейские дела, что у их соседей по континенту множатся сомнения в способности «франко-германского тандема играть традиционную роль движущей силы Евросоюза».

«Спросите любого высокопоставленного чиновника ЕС, почему тот или иной важный законодательный акт или важное решение застопорились, и ответ неизменно будет одним и тем же: "Французы и немцы все еще не могут прийти к согласию"»,— написала британская газета Financial Times, объясняя повышенный интерес к встрече в Гамбурге.

«Зрелище того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и его министры пьют пиво на яхте с немецкими коллегами в Гамбурге, создаст образ прочной франко-германской дружбы»,— предвосхищало события и агентство Reuters, одновременно сея сомнения в том, что за картиной внешнего благополучия будет находиться столь же благополучное сближение позиций.

Тем не менее, когда господа Макрон и Шольц 10 октября вышли в Гамбурге к прессе, поначалу могло создаться впечатление, что скептики ошиблись. Во всяком случае, лидеры двух стран сразу же принялись благодарить друг друга за сам факт и организацию «неформальных» бесед и за работу — свои команды. Но этим дело не ограничилось, поскольку президент и канцлер тут же заговорили и о единстве, которого от них все так сильно ждали. Правда, помогли им в этом не достигнутые договоренности, а трагические события в мире.

Так, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц полностью сошлись во мнении о праве Израиля на самооборону. Лидеры уточнили, что едины в этом они не только между собой, но и с главами США, Италии и Великобритании, с которыми имели возможность поговорить и сделать совместное заявление. Так или иначе, оба политика заключили, что терроризм должен быть побежден, а Франция и Германия всецело в данных условиях выступают в поддержку Израиля.

Не менее едины они оказались и по теме Украины, заверив, что поддержка Киева со стороны ЕС не должна ни у кого вызывать сомнений, а Франция и Германия будут оказывать помощь этой стране долгосрочно и при полном согласии. Канцлер Шольц отдельно подчеркнул, что с наступлением зимы особенно важно обеспечить защиту украинской инфраструктуры, а потому ВСУ совсем скоро будет передан дополнительный американский комплекс ПВО Patriot, имеющийся у Германии.

Господин Макрон с этим, конечно, не спорил, однако господин Шольц, сообщая новость о комплексе Patriot, передача которого к тому моменту уже не была новостью, возможно, ненамеренно коснулся одной из ключевых тем разлома во франко-германских отношениях. Так, после ввода российских войск на территорию Украины в феврале 2022 года перед Европой остро встал вопрос укрепления собственной обороны, одной из основ которой должен стать общий «противоракетный щит». И хотя в самой идее никто не сомневался, взгляды на ее реализацию у Парижа и Берлина не сошлись. Так, ФРГ считает, что быстрее и безопаснее в этом вопросе будет положиться на США, занявшись перевооружением и обновлением армии за счет американской техники. Франция же уверена, что ставку надо делать на европейское, а лучше всего — французское производство.

Другой спорный момент — энергетика, или если брать уже, то электроэнергетика. Из-за того что две страны традиционно полагались на разные источники поддержки электроэнергетической инфраструктуры — ФРГ на природное топливо, Франция на АЭС,— Париж и Берлин никак не договорятся, какими механизмами отвечать на общие вызовы. Так, Германия несколько лет назад отказалась от ядерной энергетики, решив сделать ставку на дешевый российский газ. Однако события 2022 года разрушили взятый Берлином курс и спровоцировали резкий рост цен на электроэнергию в ФРГ, сокращение рабочих мест и перенос местной промышленностью некоторых производств в третьи страны, прежде всего в Китай. При этом параллельно правительство Германии, закрывшее свои АЭС, стало придерживаться жесткой антиядерной риторики в сфере энергетики, что в Париже восприняли как попытку навязать и ему отказ от дешевого и устраивающего Францию способа генерировать электроэнергию.

Как отмечают аналитики, разногласия в этой области тянут за собой неизвестность и для всего ЕС, где пытаются выработать общие подходы к электроэнергетике, также увязанные с мерами против глобального потепления и восприятием того, что можно считать «чистым» топливом, а что нет.

Проблема в том, что по многим важным вопросам Париж и Берлин заняли жесткие позиции и проявляют откровенную неготовность идти на компромисс, из-за чего рискуют проиграть как Франция и Германия, так и Евросоюз в целом, отмечают эксперты.

Некоторые и вовсе считают, что после ухода из политики бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эмманюэль Макрон счел себя единственным настоящим лидером Европы, и потому, в частности, у него и не сложились отношения с Олафом Шольцем.

Так или иначе обнадеживающих для ЕС намеков, что лидерам удалось выйти на компромиссы, в Гамбурге не прозвучало. Хотя и господин Шольц, и господин Макрон не раз на пресс-конференции отмечали, что у обеих стран есть большое желание и готовность сотрудничать при полном согласии и взаимопонимании. При этом канцлер заверил, что «прийти к единой позиции» и в вопросах безопасности, и в сфере энергетики вполне возможно, а президент добавил, что только при «конвергенции с Германией можно сделать Европу сильнее и сувереннее». По мнению господина Макрона, для ЕС крайне важно сейчас «двигаться вперед быстро, поддерживать конкурентоспособность и обороноспособность». «У нас разные подходы к некоторым вопросам, но мы хотим работать вместе»,— заключил французский лидер.

В заключение Эмманюэль Макрон еще раз похвалил своего коллегу за организацию «отличной встречи» и отметил, что при дальнейшем развитии отношений сторонам надо следовать «духу Гамбурга». На этом ему, возможно, стоило и закончить, но он зачем-то добавил: разве что погода в Гамбурге была в эти дни не очень.

Алексей Забродин