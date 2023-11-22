Власти Финляндии определились с форматом закрытия КПП на границе с Россией

Финские власти определились, какие погранпункты на границе с Россией будут закрыты, а какие продолжат работу. Проект об ужесточении ограничений одобрил замканцлера юстиции Финляндии. Об этом в среду, 22 ноября, сообщают финские СМИ.

Как, в свою очередь, пишет «Фонтанка», финское правительство предложило закрыть все погранпереходы на восточной границе за исключением самого северного КПП — Райа-Йосеппи. Он расположен в четырех часах езды и 240 км от Мурманска.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Финляндии решили пока полностью не закрывать государственную границу с РФ.

Подробнее о том, что может последовать за ограничениями на границе с Финляндией — в материале «Ъ-СПб» «Финны запустили цепную реакцию».

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