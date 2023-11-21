В Финляндии решили пока не закрывать полностью границу с Россией

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пумалайнен отклонил предложения правительства страны об ужесточении ограничений на российско-финской границы, пишут зарубежные СМИ. В ведомстве сочли, что закрытие всех КПП не обеспечит необходимой защиты прав просителей убежища.

Как заявили в министерстве, предложение правительства Финляндии не обосновано и не имеет гарантий эффективности. Микко Пумалайнен указал, что закрытие границы может исключить возможность оперативного обращения просителей убежища. А это, в свою очередь, требуют финская конституция, Европейская конвенция о правах человека и законодательство ЕС, считают в министерстве юстиции.

Ранее правительство Финляндии задумалось над полным закрытием границы с Россией в ближайшее время. Причиной для этого стала повышенная нагрузка на погранпункты, заявили власти республики. Финские пограничники с юго-востока отчитались о резком росте потока запрашивающих убежище: с начала года было подано 335 заявлений, из них около 300 — с начала ноября. 17 ноября, за сутки, статус беженцев запросили 163 человека. В ведомстве считают, что увеличение их числа связано с тем, что этому способствовали «власти иностранного государства». Закрытие границ, как считают источники, исключат возможность давления на финские власти с помощью иностранных граждан.

Хельсинки 16 ноября приняли решение о закрытии четырех погранпереходов с Россией: Торфяновка — Ваалимаа, Вяртсиля — Ниирала, Светогорск — Иматра, Брусничное — Нуйямаа. Для прохода они стали недоступны 18 ноября, к ним же 19 ноября по решению Финляндии присоединился пятый КПП: Люття — Вартиус. Тогда латвийская Ecolines и эстонская Lux Express приостановили автобусные рейсы по маршруту Россия — Финляндия. Ограничения продлятся три месяца — до 18 февраля 2024 года, однако в заявлении финского МИД отмечается, что решение в любой момент могут как продлить, так и вовсе отменить.

Подробнее о ситуации с закрытием КПП на российско-финской границе — в материале «Ъ-СПб» «Финны запустили цепную реакцию».

Полина Пучкова

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