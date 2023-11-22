Медицине добавят интеллекта

В России будет запущен федеральный проект «Цифровые сервисы здравоохранения», следует из списка поручений, данных ведомствам премьер-министром Михаилом Мишустиным. Его частью станет бюджетная поддержка внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в медицину — в среду премьер поручил Минздраву и Минфину при формировании нового федерального проекта предусмотреть финансирование этого процесса начиная с 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Михаил Мишустин по итогам состоявшейся еще 26 сентября стратегической сессии по вопросам развития искусственного интеллекта дал ряд поручений ведомствам. В частности, для повышения уровня применения ИИ в сфере здравоохранения Минздраву и Минфину поручено предусмотреть финансирование с 2025 года внедрения решений на основе этой технологии при формировании нового федерального проекта «Цифровые сервисы здравоохранения». Кроме того, в рамках действующего нацпроекта «Здравоохранение» Минздрав, Минфин и Минэкономики до 15 февраля 2024 года должны разработать систему управления реализацией мероприятий по внедрению ИИ в медицинской сфере.

Выступивший в среду на конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта» помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что 16% организаций здравоохранения уже внедрили решения на базе ИИ, добавив, что «очевидно, этот тренд будет только набирать обороты». Отметим, что после начала пандемии именно сфера здравоохранения стала лидером внедрения ИИ — со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщалось, что кроме 16% организаций, уже использующих эту технологию, еще 34% планируют внедрить ее в ближайшее время.

Поясним, что сейчас в этой сфере существуют два типа решений с ИИ: это медицинские (анализ изображений, данных электронной медкарты, видеопотока) и немедицинские изделия (голосовые сервисы оптимизации работы центров обработки звонков, сервисы видеоаналитики для обеспечения безопасности пациента, чат-боты для первичного сбора данных о пациенте перед записью к врачу).

По оценкам Минздрава, в этом году все регионы должны закупить не менее одного медизделия с ИИ, в 2024 году — не менее трех.

В декабре прошлого года Минэкономики и Минздрав согласовали запуск первого пилотного проекта в сфере медицины с применением экспериментального правового режима (ЭПР). Одобрение ведомств получила инициатива «Ростеха» «Персональные медицинские помощники», которая обеспечит удаленным мониторингом 25 тыс. пациентов с диабетом и гипертонией (см. “Ъ” от 19 декабря 2022 года). Внедрение технологии, впрочем, сталкивается и с проблемами. Недавно Росздравнадзор в первый раз в своей практике приостановил применение медизделия с ИИ — системы анализов Botkin.AI, позволяющей врачам обнаружить патологии на снимках компьютерной томографии. В ведомстве посчитали, что эта разработка может «причинить вред здоровью» пациентов (см. “Ъ” от 21 ноября).

«Отбор проектов для внедрения должен базироваться на точности инструмента через результаты его апробации (исследования), на измеримом эффекте (сокращение времени, затраченного врачом, количества ошибок и прочее), качестве информационной защиты, а также стоимости продукта и его сопровождения»,— полагает председатель совета директоров компании «Доктор рядом» Максим Чернин. Директор по развитию платформы Webiomed Александр Гусев уверен, что сейчас отрасли, сфокусированной на запуске проектов с ИИ, необходимо внимание государства в виде госфинансирования. «Приток инвестиций в эту сферу за последние годы сократился, в то время как в других странах он, наоборот, растет»,— говорит он. Наиболее интересными для внедрения в государственном сегменте здравоохранения Александр Гусев считает ИИ-сервисы по поддержке врачебных и управленческих решений.

Венера Петрова, Анастасия Мануйлова