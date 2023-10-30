Искусственный интеллект берут под глобальный контроль

В понедельник страны «семерки» опубликовали совместное заявление, в котором согласованы «руководящие принципы регулирования» в области искусственного интеллекта (ИИ). G7 призывает остальные государства обратить внимание на возможные риски, связанные с бурным развитием ИИ, и тоже сформулировать подход к регулированию этой индустрии. ЕС уже приветствовал заявление G7, которое в целом соответствует подходу и самого Евросоюза к проблеме регулирования ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

30 октября на саммите стран «семерки», проходящем в японской Хиросиме, было опубликовано совместное заявление (.pdf) стран G7 об основных принципах регулирования индустрии ИИ. 11 положений представляют собой не детальные указания компаниям или организациям, а скорее являются обозначениями основных проблем и рисков — с предложениями о том, как можно их избежать или минимизировать.

«Данный перечень принципов не является окончательным и может быть дополнен на основании существующих принципов ОЭСР по ИИ в ответ на недавние события в индустрии современного ИИ и призванных как воспользоваться всеми преимуществами этих технологий, так и предотвратить возможные риски. Эти принципы могут относиться ко всем сторонам, работающим в области ИИ,— будь то разработка, развитие, продвижение или практическое применение продвинутых ИИ-систем»,— говорится в заявлении.

Первым принципом в заявлении G7 указана необходимость своевременной оценки рисков и тестирования новых систем ИИ — не только самими разработчиками, но и при помощи специальных рабочих и/или экспертных групп. Из этого принципа вытекает следующий — компании и организации, участвующие в разработке и внедрении ИИ, должны поощряться за использование независимых экспертов для оценки потенциальных рисков ИИ, которые бы также помогли разработчикам создать механизмы решения проблем, возникших еще на стадии тестов.

G7 также призвала разработчиков ИИ к максимальной прозрачности в работе над новыми системами ИИ, подчеркнув, что сам процесс раскрытия информации должен быть максимально простым и доступным.

Еще одним руководящим принципом регулирования индустрии ИИ G7 считает «необходимость своевременного и ответственного информирования специализированных организаций, экспертного сообщества, государственных органов и широкой общественности об инцидентах, возникающих в ходе разработки или тестирования новых систем ИИ».

Ответственность разработчиков, по мнению G7, также должна заключаться «в создании механизмов безопасности и контроля — включая физическую безопасность, кибербезопасность и защиту от внутренних угроз в течение всего цикла разработки и внедрения систем ИИ». Страны «семерки» также считают, что приоритетными направлениями в развитии современного ИИ должны быть наиболее важные проблемы современного мира, в том числе борьба с изменением климата, охрана здоровья/медицина, образование и др.

Еще одним важным руководящим принципом названа работа над сохранением и защитой интеллектуальной собственности в области ИИ, обеспечение качественного хранения и передачи информации, юридические и технологические меры по предотвращению злоупотреблением этими разработками. «Мы призываем все заинтересованные стороны, компании, организации, правительства принимать во внимание эти принципы при разработке собственных регулирующих норм в области ИИ»,— отметили страны G7.

Спустя несколько часов после публикации заявления его прокомментировала Еврокомиссия. Она приветствовала выработку принципов по ответственному и безопасному развитию ИИ, заявив, что по своему духу они соответствуют видению самого ЕС в этой области. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «потенциальные преимущества ИИ для граждан и экономики являются огромными. Однако ускорение возможностей ИИ также несет определенные вызовы. ЕС уже находится в авангарде разработки регулирующих норм в области ИИ, внося свой вклад в общемировой процесс. Мы рады приветствовать "Международные руководящие принципы G7 в области ИИ", которые отражают и позицию ЕС по ответственному отношению к развитию ИИ».

Евгений Хвостик