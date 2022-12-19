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Коммерсантъ FM
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Мониторинг пошел на эксперимент

Здоровье пациентов понаблюдают в «цифровой песочнице»

Минэкономики и Минздрав согласовали запуск первого пилотного проекта в сфере медицины, который проведут с применением экспериментального правового режима (ЭПР). Одобрение ведомств получила инициатива «Ростеха» «Персональные медицинские помощники», которая обеспечит удаленным мониторингом 25 тыс. пациентов с диабетом и гипертонией к 2025 году. В то же время, как указывают эксперты отрасли, ждать одобрения других проектов в сфере медицины для запуска в рамках ЭПР пока не стоит из-за разногласий между ведомствами.

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Пилотный проект «Ростеха» «Персональные медицинские помощники» станет первой инициативой в сфере медицины и здравоохранения, которую реализуют в рамках ЭПР. Правительство опубликовало соответствующее постановление в пятницу на прошлой неделе. Напомним, федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» вступил в силу с начала 2021 года. Он позволяет правительству давать компаниям—участницам экспериментов право временно отступать от действующих норм законодательства в рамках так называемых регуляторных песочниц на определенных территориях. По замыслу его разработчика — Минэкономики,— ЭПР должен стимулировать создание и внедрение инновационных технологий, в том числе и в сфере медицины. Однако за почти два года, прошедших с момента появления ЭПР, Минэкономики и Минздрав не смогли согласовать ни одной такой инициативы (подробнее см. “Ъ” от 14 января).

Осенью этого года Минздрав обнародовал проект постановления правительства о запуске в 2023 году пилота по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с диабетом и артериальной гипертензией. Как ранее писал “Ъ”, разработкой технологической платформы — информационной системы «Персональный медицинский помощник» — занимаются предприятия холдинга «Росэлектроника», входящего в госкорпорацию «Ростех». Как следует из подписанной главой правительства Михаилом Мишустиным версии постановления, пилотный проект продлится два года, за это время к нему постепенно подключат 25 тыс. человек. Для участия в пилоте они должны проживать в одном из шести регионов РФ — Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской, Магаданской областях и Татарстане.

Как объясняет член рабочей группы АНО «Цифровая экономика» по нормативному регулированию Борис Зингерман, только за этот год группа рассмотрела восемь заявок на проведение пилотных проектов в сфере медицины в рамках ЭПР. «Там были и инициативы по продвижению телемедицинских технологий и дистанционных осмотров работников и обработке медицинских данных. Однако Минэкономики смогло согласовать с Минздравом только пилотный проект "Ростеха"»,— говорит он.

В то же время, по словам Бориса Зингермана, неясно, почему пилот необходимо проводить в рамках ЭПР. «Осмотреть пациента на приеме, выдать ему диагностический прибор и впоследствии получать из него данные можно и по нынешнему законодательству»,— подтверждает учредитель ООО «ТелеМедХаб» Владимир Дмитриев. Он напоминает, что в РФ схожие проекты уже запускались, причем не только в пилотном режиме — например, в Тюмени. «Инициатива "Ростеха" вряд ли отличается от них чем-то, кроме масштаба и стремления в рамках пилота создать новый протокол обмена данными, к которому сможет подключиться только часть участников рынка медицинских устройств»,— говорит он. Впрочем, Владимир Дмитриев полагает, что в перспективе появление такого проекта позволит действительно не только улучшить наблюдение за состоянием здоровья большого количества российских пациентов с самыми распространенными патологиями, но и увеличит выявляемость заболеваний на ранней стадии и, как следствие, может снизить нагрузку в том числе на первичное звено здравоохранения.

В то же время, как говорит Борис Зингерман, ожидать одобрения других проектов в сфере медицины для запуска в рамках ЭПР пока не стоит, поскольку Минздрав «вероятно, хотел бы регулировать параметры их работы отдельными подзаконными актами». «Пока предложения со стороны бизнеса не будут сформулированы с учетом рекомендаций и мнения врачей, больниц и в итоге самого министерства, в рамках ЭПР вряд ли стоит ждать успешного согласования таких инициатив»,— добавляет Владимир Дмитриев.

Анастасия Мануйлова

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