Мосгордума попользовалась большинством

Московская городская дума (МГД) в среду приняла сразу в трех чтениях закон о бюджете столицы на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Ускоренный порядок рассмотрения, уже опробованный в 2022 году, предложили «Единая Россия» (ЕР), «Справедливая Россия» (СР) и депутатское объединение «Моя Москва», и они же обеспечили документу прохождение через все чтения. Все 34 поправки, внесенные КПРФ и «Яблоком» за 10 минут прямо по ходу заседания, были отклонены большинством. Доля социальных расходов в бюджете на 2024 год превышает 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство Мосгордумы во главе со спикером Алексеем Шапошниковым горячо одобрило проект бюджета, представленный главой департамента финансов столицы Еленой Зяббаровой

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Большинство Мосгордумы во главе со спикером Алексеем Шапошниковым горячо одобрило проект бюджета, представленный главой департамента финансов столицы Еленой Зяббаровой

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ускоренное обсуждение городского бюджета МГД впервые опробовала в 2022 году на фоне нестабильной международной обстановки и масштабных антироссийских санкций. Аналогичный формат уже для нового бюджета парламентское большинство предложило накануне, 21 ноября. «Длительное обсуждение проекта бюджета невыгодно Москве и москвичам»,— пояснил председатель МГД Алексей Шапошников (ЕР) и предложил другим фракциям присоединиться к инициативе.

Прошлогодний опыт вспомнила и представлявшая проект глава департамента финансов правительства Москвы Елена Зяббарова, отметившая, что бюджет формировался «в условиях жесткого санкционного давления». Однако, оговорилась она, если тогда над чиновниками довлела экономическая неопределенность, то сегодня ясно, что «экономика Москвы адаптировалась к новым условиям» и «вернулась на траекторию устойчивого роста».

«Представленный проект закона о бюджете Москвы обеспечивает выполнение всех имеющихся социальных обязательств перед москвичами, предусматривает необходимый для функционирования и развития города объем средств»,— констатировала Елена Зяббарова, уточнив, что на оказание мер социальной поддержки в 2024 году предусмотрено более 600 млрд руб. и они коснутся около 4,5 млн москвичей.

В целом же доходы бюджета в 2024 году составят 4,3 трлн руб., в 2025-м — почти 4,6 трлн, в 2026-м — около 4,9 трлн, а расходы соответственно почти 4,8 трлн, около 5 трлн и более 5,1 трлн руб. Доля социальных расходов в бюджете-2024 превышает 50%.

Оптимизм чиновницы разделила и председатель профильной комиссии МГД Людмила Гусева, напомнив, однако, что санкции никуда не делись, а потому «своевременное принятие бюджета представляется очевидным и необходимым». Лидер фракции ЕР Степан Орлов к этому добавил, что единороссы работали над бюджетными параметрами весь год, суммируя наказы избирателей и экспертные мнения. Накопленный багаж партийцы планомерно переправляли чиновникам, а при появлении проекта документа на руках «убедились, что подавляющая часть предложений» туда интегрирована, доложил депутат.

Свои пожелания к бюджету сумели донести до мэрии и эсеры, похвастался их лидер в МГД Магомет Яндиев: «Я так вижу, наши поправки там есть, и это позитивно характеризует бюджет — мы его поддержим без внесения поправок от фракции». «Бюджет сбалансирован по доходам и расходам»,— похвалила документ глава объединения «Моя Москва» Елена Николаева. Она же выразила уверенность, что «скорейшее принятие» бюджета даст «возможность и время всем городским структурам приступить к его реализации».

С противоположным мнением в меньшинстве остались КПРФ и «Яблоко».

Коммунисты поочередно раскритиковали недостаточно профинансированные, на их взгляд, социальные статьи, указали на превалирующую над доходами динамику роста расходов и предположили, что все «инфляционные проблемы» будут решаться за счет роста цен на товары и услуги. «Проект бюджета ориентирован на прежний социально-экономический курс, не вполне отвечающий сегодняшним задачам,— посетовал лидер фракции Николай Зубрилин.— КПРФ не сможет поддержать его по причине снижения финансирования социальных программ».

«Яблочники» тоже сетовали на недостаточно «социальный» характер проекта, но в большей степени их возмутило ускоренное принятие документа без обсуждения на комиссиях (помимо профильной). «Идет ссылка на некоторые чрезвычайные обстоятельства, но я вас уверяю: когда "обстоятельства" закончатся, эта практика укоренится,— предрекал лидер "яблочников" Максим Круглов.— Можно ведь пойти и дальше и решить, что в чрезвычайных обстоятельствах никакая дума не нужна, никакие депутаты не нужны, исполнительная власть сама справится прекрасно с городскими вопросами».

«Сколько состоялось заседаний фракции "Яблоко" по вопросу обсуждения статей бюджета или бюджета целиком и кого вы приглашали из органов представительной власти?» — отбивал эти доводы Алексей Шапошников. «Зная традицию московских чиновников игнорировать наши инициативы, мы свое время впустую не тратим»,— не сдавался «яблочник». «А я вот был участником заседания ЕР и "Моей Москвы", где исполнительная власть была. Поэтому, уважаемые коллеги, собирайте фракции, приглашайте представителей исполнительной власти, для нормального диалога они приходят»,— напутствовал коллегу спикер.

На внесение поправок в проект, без особых проблем преодолевший первое чтение (28 голосов против 15), оппозиции отвели 10 минут. Совместно коммунисты и «яблочники» внесли 34 поправки, которые, несмотря на просьбу Елены Зяббаровой, поочередно проголосовали каждую по отдельности. Ни одна из них, впрочем, принята не была. Во втором и третьем чтениях МГД одобрила бюджет теми же 28 голосами «за» при 15 «против».

Григорий Лейба