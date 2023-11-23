Центры обработки льгот

Минцифры готовит меры поддержки рынка дата-центров. Речь в том числе о механизме льготного (со ставками до 5%) кредитования на закупку инженерной инфраструктуры российского производства. Представители отрасли подтверждают, что сейчас им трудно привлекать средства на рыночных условиях, а стоимость реализации проектов только растет из-за подорожания оборудования. Но прежде, чем запускать меры поддержки, нужно законодательно закрепить понятие «оператора ЦОД», подчеркивают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам двух источников “Ъ” на IT-рынке, 21 ноября глава Минцифры Максут Шадаев на стратегической сессии в правительстве, посвященной нацпроекту «Экономика данных», предложил включить в него механизм льготного кредитования операторов дата-центров, закупающих для строительства ЦОД российское инженерное оборудование: системы противопожарной защиты, климатическую технику, источники бесперебойного питания (ИБП) и т. д. В Минцифры “Ъ” сказали, что мера «находится в проработке», уточнив, что речь идет об инженерном и серверном оборудовании.

Предложения, касающиеся поддержки ЦОД, в том числе через льготное кредитование, в октябре в Минцифры направляла АНО «Координационный центр по ЦОДам и облачным технологиям» (АНО КС ЦОД, входит «Ростелеком», «Сбер», Oxygen и т. д.), рассказал “Ъ” его гендиректор Дмитрий Бедердинов.

«Проекты ЦОД имеют значительный срок окупаемости, а также длительный процесс подготовки выхода на реализацию. С учетом возросших ставок по кредитам и увеличения цен на оборудование компании испытывают трудности при привлечении средств на запуск новых проектов»,— объясняет господин Бедердинов. Поэтому, добавляет он, отрасль предложила механизм субсидирования ставок для сокращения сроков окупаемости, которые «в сегодняшних реалиях составляют от 15 лет». «Предполагается, что операторы ЦОД смогут получать льготные кредиты не более чем под 5% годовых, сейчас ставка доходит до 20%»,— уточнил господин Бедердинов.

По прогнозу агентства Iks-Consulting, по итогам 2023 года российский рынок дата-центров вырастет на 20,9% год к году, достигнув 71 тыс. стойко-мест. В тройку крупнейших игроков входят «Ростелеком», Ixcellerate и DataPro. По итогам 2022 года Iks-Consulting оценивало объем рынка в 89,1 млрд руб.

Опрошенные “Ъ” участники рынка ЦОД говорят, что помимо дорогих кредитов он сталкивается и с другими проблемами. Так, по словам директора направления дата-центров Selectel Ильи Михайлова, за последний год оборудование, необходимое для поддержания работоспособности и отказоустойчивости дата-центров (дизель-генераторные установки, ИБП, системы охлаждения), подорожало «в среднем в полтора раза». Собеседник “Ъ” в одном из дата-центров говорит, что в 2023 году цены повысили в том числе российские производители инженерной инфраструктуры. По его словам, в среднем отечественное оборудование на 30–40% дороже аналогичной техники из Китая.

Гендиректор компании «Рефкул» (выпускает климатическое оборудование) Алексей Морозов поясняет, что цены выросли «в первую очередь из-за произошедшей девальвации рубля», но предприятие «принимает меры для возможной оптимизации стоимости выпускаемой продукции». Топ-менеджер говорит о трудностях в ценовой конкуренции с иностранными, в основном китайскими, производителями, поскольку «их продукция поддерживается государством через возврат НДС, а также субсидированием импортных поставок». Однако, утверждает господин Морозов, китайские поставщики «зачастую не могут оперативно решать вопросы клиентов, не располагают службами поддержки в России».

Льготные кредиты помогут операторам ЦОД ускорить вывод новых мощностей на рынок и сделать их более доступными для заказчиков, полагает технический директор «Ростелеком-ЦОД» Алексей Забродин. Реализация механизма потребует серьезных нормативных изменений, уточняет он: в российском законодательстве до сих пор отсутствует само по себе определение оператора ЦОД, что создает неразбериху. «Условные "майнеры" могут назвать себя "оператором ЦОД" и попросить большие объемы электроэнергии по низкой цене»,—- говорит эксперт. В то же время, подчеркивает он, «важно при создании определений не создать лишних барьеров для реальных операторов».

Никита Королев