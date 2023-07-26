Данные эвакуируют за Урал

По данным хостинг-провайдеров, все больше российских компаний хотят перенести информацию из дата-центров в Московском регионе за Урал. Участники рынка объясняют ситуацию переориентацией бизнеса на региональные рынки и растущими требованиями к безопасности данных. Источники “Ъ” уточняют, что речь в том числе о физической безопасности — на решения компаний повлиял возросший риск террористической угрозы и атаки беспилотников на столицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Крупные российские компании начали переносить обработку критической информации из Москвы в центры обработки данных (ЦОД) за Урал, рассказали “Ъ” два собеседника среди хостинг-провайдеров. «Если раньше компании, даже работающие в регионах, стремились к централизованному хранению информации и консолидировали ее в Московском регионе, поскольку здесь происходит основная бизнес-активность, то сейчас формируется обратная тенденция»,— поясняет один из собеседников “Ъ”.

Спрос на размещение ЦОД за Уралом подтверждают в «Ростелекоме». В сегменте облачных сервисов в Екатеринбурге и Новосибирске компания фиксирует рост спроса на уровне 20–30% по сравнению с прошлым годом: «ЦОД в этих городах в ближайшее время будут пополняться мощностями, планируется за ближайшие пять лет удвоить число стойко-мест».

По оценке хостинг-провайдера RUVDS, за последний год прирост количества клиентов в ЦОД Екатеринбурга, Владивостока и Новосибирска превысил 80% по сравнению с порядка 17% в европейской части страны. Рост спроса на дата-центры за Уралом почти в пять раз превышает аналогичный показатель для площадок в европейской части России, уточнил основатель и гендиректор RUVDS Никита Цаплин. В МТС, которая также развивает строительство ЦОД за Уралом (в 2022 году компания объявила об окончании строительства первого модульного ЦОД в Новосибирске), не ответили на запрос “Ъ”.

Среди крупных игроков, которые в последнее время перенесли часть хранения и обработки данных из Московского региона за Урал источники “Ъ” называют «Вертолеты России» (входит в «Ростех») и алмазодобывающую АЛРОСА. В компаниях не ответили на запросы “Ъ”.

Господин Цаплин объясняет тенденцию переориентацией российского бизнеса на новые рынки. Собеседник “Ъ” на рынке утверждает, что одной из причин дублирования и резервирования компаниями критических данных и информационных систем на Урале и в Сибири стала возросшая террористическая угроза.

«Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, а также нестабильная политическая ситуация — серьезный риск для компаний, использующих ЦОД в этом регионе»,— поясняет источник “Ъ”. В случае повреждения дата-центра или систем питания, подходящих к нему, отключения интернета и за неимением резервного хранения информации работа клиентов ЦОД будет остановлена, уточняет он: «Так что спрос на дублирование данных в более безопасных регионах будет расти».

Если раньше локация размещения информации была не столь принципиальна, то сейчас клиент стал более избирательным, подтверждает представитель сети дата-центров 3data Дмитрий Преде. Он добавляет, что заказчиков все больше интересует развертывание решений на отдаленных друг от друга площадках, чтобы «в случае физических атак не пострадал второй объект резервирования».

Географически распределенное решение, добавляет Дмитрий Преде, имеет свои преимущества, в том числе от физического воздействия и чрезвычайной ситуации на объекте или вблизи него. С этим согласны специалисты «Информзащиты»: «При появлении новой физической угрозы устремление компаний на Урал логично с точки зрения большей катастрофоустойчивости».

Между тем, по оценке ведущего консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, сейчас свободных мощностей за Уралом в коммерческих ЦОД практически нет. С учетом растущего спроса потребуется строить новые дата-центры, а это небыстрый процесс. Несколько ЦОД, уточняет господин Мирин, планируют открыть в 2023 году в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Тюмени и на Сахалине «Ростелеком-ЦОД», KeyPoint и другие.

Планы по запуску новых мощностей дата-центров в 2023 году Выйти из полноэкранного режима Компания Количество новых стоек «Ростелеком» 6909 «Атомдата-Центр» 1250 «Датахаус» 1206 IXcellerate 863 3data 309 Открыть в новом окне Источник данных: ComNews Research.

Татьяна Исакова