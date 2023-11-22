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Коммерсантъ FM
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Певца Шарлота арестовали на 13 суток по статье о мелком хулиганстве

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал певца Эдуарда Шарлота на 13 суток по статье КоАП о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1), сообщила пресс-служба суда. Согласно сообщению пресс-службы, Эдуард Шарлот признал вину.

Эдуард Шарлот

Эдуард Шарлот

Фото: @sharl.ot

Эдуард Шарлот

Фото: @sharl.ot

Как сообщила пресс-служба, сегодня, 22 ноября, в 2:20 мск Эдуард Шарлот, находясь по адресу набережная Обводного канала, 205, «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан». По указанному судом адресу расположен 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

В ночь на сегодня, 22 ноября, Эдуард Шарлот был задержан по прилету из Еревана в Санкт-Петербург. В 9:28 мск глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что певец будет привлечен к административной ответственности по статьям об умышленной порче документа, мелкому хулиганству и дискредитации армии. Позднее она написала, что «разделяет мнение тех, кто не понимает, почему он привлечен только к административной ответственности». По словам Екатерины Мизулиной, его также должны привлечь по статье об оскорблении чувств верующих.

В ГУ МВД по региону РБК рассказали, что певца задержали за сожжение паспорта. Летом Эдуард Шарлот, уже будучи в Армении, опубликовал видео, на котором он сжигает российский паспорт. В том же видео Эдуард Шарлот осудил боевые действия на Украине, заявив, что не считает себя гражданином России и хочет поехать выступать на Украину. 13 ноября певец рассказал о планах вернуться в Россию и презентовать новый альбом на русском языке. 14 ноября Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в СКР и МВД с просьбой оценить действия Эдуарда Шарлота.

Полина Мотызлевская

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