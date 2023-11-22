В Пулково задержан певец Шарлот по прилету из-за границы

Певец Шарлот (Эдуард Шарлот) ночью 22 ноября прилетел из Еревана в Санкт-Петербург. РЕН ТВ и «Известия» опубликовали видео, на которых певца ведут в сопровождении полицейских в аэропорту Пулково. О причинах задержания официально не сообщается.

После прибытия в Армению в июне Шарлот опубликовал в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) видео, на котором он сжигает российский паспорт. В том же видео 25-летний певец осудил боевые действия на Украине, а также заявил, что не считает себя гражданином России и хочет отправиться на Украину.

14 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила об обращении в СКР и МВД с просьбой дать правовую оценку действиям Шарлота в видео. Госпожа Мизулина утверждала, что молодой человек «публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих», а также представителей российской власти.

В ноябре Шарлот сообщил о планах вернуться в Россию и презентовать новый альбом, записанный на русском языке. Певец сказал, что ему «надоело говорить о политических моментах». Неделю назад он опубликовал в Instagram фотографию билета в Россию.

Лусине Баласян