Певец Шарлот попросил у поклонников денег на билет в Россию

Певец Шарлот сообщил, что собирается вернуться Россию. Он попросил у своих поклонников денег на билет. По его словам, он записал новый альбом на русском языке и хочет его презентовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @sharl.ot Фото: @sharl.ot

Как утверждает Шарлот, новый альбом «абсолютно не связан с войной и политикой». Артист также добавил, что ему «в целом надоело говорить о политических моментах». «Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться»,— написал он в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

В конце июня Шарлот опубликовал в Instagram видео, на котором он сжигает российский паспорт и отказывается от гражданства России. В том же видео певец осудил боевые действия на Украине и заявил о желании отправиться на Украину, чтобы давать там концерты и поддерживать граждан.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина