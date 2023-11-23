Сверхштатная ситуация

За 11 месяцев число вакансий от российских компаний по поиску сотрудников, обслуживающих серверы, системы хранения данных и базовые станции Huawei, выросло на 28% год к году, подсчитали в HeadHunter. Всплеск начался во втором полугодии. При этом спрос на сотрудников по обслуживанию техники американских вендоров падает. Тенденция связана с тем, что поставки оборудования китайского вендора выросли в несколько раз, считают в Российско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей. Официального сервисного облуживания техники в РФ нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спрос на сотрудников по обслуживанию серверов, систем хранения данных (СХД) и телекоммуникационного оборудования Huawei в РФ увеличился в январе—ноябре год к году на 28%, до 7,1 тыс. активных вакансий, подсчитали в HeadHunter. В компании отмечают, что активный рост вакансий на позицию штатного сотрудника, обслуживающего оборудование Huawei, начался во втором полугодии. Так, в первом полугодии 2021, 2022 и 2023 годов среднее число вакансий было примерно на одном уровне и составляло 3,2–3,3 тыс.

В то же время, по данным HeadHunter, спрос на сотрудников, обслуживающих технику американской IBM, за 11 месяцев упал на 9% год к году и на 25% по отношению к тому же периоду 2021 года. Спрос на сотрудников, обслуживающих HP, не изменился.

В «Хабр Карьере» подтвердили “Ъ” общий рост спроса на сотрудников, администрирующих внутреннее оборудование компаний, на 10–12% в 2023 году. По данным «Авито Работы», в ноябре спрос на таких специалистов в совокупности увеличился в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средние заработные платы в сегменте выросли на 34% год к году, отметил представитель сервиса.

После начала военных действий на Украине многие иностранные бренды прекратили техническое обслуживание своего оборудования, в том числе Dell, HP и IBM. Китайский Huawei в конце 2022 года расформировал корпоративное подразделение в РФ, которое также включало техническую поддержку. (см. “Ъ” от 19 декабря 2022 года). После этого цены на техподдержку ушедших брендов выросли в среднем на 40% (см. “Ъ” от 22 апреля).

В топ-3 направлений, которые чаще всего ищут специалистов по обслуживанию оборудования Huawei, вошли сфера IT и системной интеграции (3,1 тыс. вакансий), телекоммуникации (1 тыс. вакансий) и производство электроники (493 вакансии). “Ъ” обнаружил на HeadHunter, что специалиста по обслуживанию оборудования Huawei ищет, например, «МегаФон». Представитель оператора пояснил, что «МегаФон» имеет большой парк оборудования от различных вендоров, включая иностранных. «Мы всегда развивали внутреннюю экспертизу, поэтому регулярно набираем специалистов различного профиля»,— говорит он.

В Российско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП) заявили, что спрос на китайское оборудование со стороны российских организаций за последний год серьезно вырос, не уточняя цифр. При этом спрос на СХД, серверы и базовые станции Huawei удвоился только за последний месяц, утверждают в РАСПП.

По мнению вице-президента по организационному развитию и управлению персоналом ГК «Аквариус» Виктории Хабы, рост числа вакансий на сервис оборудования связан с аннулированием вендорских гарантий. Раньше иностранное оборудование обслуживалось централизованно, теперь это разрозненные сервисные центры у интеграторов и дистрибуторов, говорит технический директор «ХайТэк-Интеграция» Дмитрий Ласьков. «Мы отмечаем дефицит специалистов, которые обслуживают западную технику. Это связано еще и с тем, что они начинают переориентироваться на российские продукты и не видят своего развития в области иностранных решений»,— говорит он.

Заместитель гендиректора по развитию бизнеса КРОК Валентин Губарев отмечает, что, по данным опроса, проведенного летом, две трети компаний испытывают сложности с поддержкой IT-инфраструктуры, из них для 78% на первом месте стоит именно кадровый вопрос. «После ухода зарубежных вендоров доля компаний, обслуживающих инфраструктуру у сервисных партнеров, выросла на 27% и составляет больше 50%. Треть компаний теперь обслуживает инфраструктуру своими силами»,— говорит он. По словам господина Губарева, почти все, кто продолжает поддерживать иностранное оборудование, стремятся максимально продлить его срок службы, так как миграция на новые решения — длительный и трудозатратный процесс.

Тимофей Корнев