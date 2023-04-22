Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

IT-оборудование принимает риски

Стоимость техподдержки «железа» в РФ выросла

В России за год выросла стоимость услуг внешней поддержки IT-оборудования (аутсорсинга), участники рынка оценивают ее динамику до 40% в зависимости от класса оборудования и сложности его обслуживания. При этом спрос на такие услуги только растет в связи с окончанием сертификатов поддержки поставщиков, которые покинули российский рынок. Но цены в этом году формируют не крупные интеграторы, а новые небольшие фирмы, которые находят пути провезти комплектующие в Россию, уточняют эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость услуг по IT-аутсорсингу оборудования (установка, поддержка, техобслуживание) в 2023 году выросла в зависимости от сегмента на 15–40%, рассказали “Ъ” собеседники на рынке. Собеседник в компании-разработчике IT-систем объясняет, что рост стоимости контрактов происходит за счет удорожания логистики и стоимости поддержания складов запчастей, необходимых для оперативного ремонта.

Цена контрактов, включающих поставку комплектующих для оборудования, в этом году выросла в 1,5–2 раза, говорит основатель сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков: «В том числе из-за роста рисков, которые появляются в ходе цепочек поставок, а конечным пользователям приходится мириться с увеличением сроков получения необходимой поддержки, ожидание которой может занимать месяцы».

Наибольшим спросом в России сейчас пользуются услуги по обслуживанию телекоммуникационного и промышленного IT-оборудования, центров обработки данных (ЦОД) и другого специализированного «железа», уточняют собеседники “Ъ”. Это связано в первую очередь с уходом западных вендоров, которые занимали большую часть российского рынка оборудования — Nokia, Ericsson, SAP, Siemens, ABB, GE и других, из-за чего пользователи лишились официальной техподдержки производителей.

Локализация стала глобальной причиной роста рынка сервисной поддержки и аутсорсинга в 2022 году: бизнесу, который раньше пользовался услугами международных компаний, было необходимо в сжатые сроки найти нового партнера, который бы смог быстро перевести на себя весь объем требуемых услуг без потери качества, говорит руководитель направления сервиса и аутсорсинга «Крок» Юрий Яновский. Но рост спроса сохраняется и в этом году, знает он: в том числе драйвером стало окончание сертификатов поддержки производителей, считают в «Кроке».

В целом цена техподдержки оборудования складывается из работы с дефектами «железа» и замены компонентов, причем именно замена составляет три четверти от цены услуги, рассказывает руководитель направления «Системная интеграция» MONS (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») Владислав Бахаудинов. Стоимость техподдержки можно разделить на две части: поддержка вендора и интегратора. «Цена первой будет расти, так как для нее используются только оригинальные компоненты, а также требуются высококвалифицированные кадры, которые в дефиците»,— говорит эксперт. Стоимость техподдержки от интеграторов может даже падать, так как некоторые компании используют неоригинальные, но совместимые компоненты — китайские и уже бывшие в использовании, уточняет он. «Но при оказании таких услуг интегратор, например, привезет необходимые компоненты не завтра, а через месяц»,— объясняет эксперт.

Увеличение стоимости может быть частично компенсировано снижением стоимости услуг, если заключается комплексный контракт с подрядчиком: одновременно на поставку оборудования для склада и технические работы по обслуживанию, считает директор по развитию бизнеса группы «Рексофт» Дмитрий Ретюнский. Однако, признает он, продолжение роста стоимости услуг по технической поддержке возможно.

Рынок внешнего обслуживания оборудования в РФ сейчас стремительно занимают небольшие фирмы, зарегистрированные в СНГ или других странах, которые и поднимают цены, уточняет Павел Кулаков, в то время как раньше он был разделен между крупнейшими интеграторами: «У небольших фирм больше возможностей привезти необходимые комплектующие, и пока у заказчиков нет альтернативы, что также становится драйвером роста цен».

Татьяна Исакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...