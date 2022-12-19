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Коммерсантъ FM
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Huawei повела себя некорпоративно

Поставщик расформировал одно из российских подразделений

По данным “Ъ”, китайский производитель электроники Huawei закрывает в РФ подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. В нем работали около 2 тыс. человек, которым предложено перевестись в страны СНГ или уволиться. Но поставщик сохраняет в России центры разработок перспективных технологий. Поставки оборудования Huawei сохранятся через параллельный импорт, считают участники рынка, а техподдержку возьмут на себя дистрибуторы, которые наймут уволенных специалистов.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на рынке рассказал, что с 1 января Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и др.) для корпоративных клиентов. По его словам, часть сотрудников получила предложения перевестись в страны СНГ, другие будут уволены. Собеседник “Ъ”, близкий к компании, подтверждает, что большая часть сотрудников покидает подразделение, но офис сохранится номинально: «Компания готова вернуться, если активные боевые действия на Украине прекратятся». Всего продажами ИКТ-решений в РФ занималось порядка 2 тыс. человек, говорит источник “Ъ”.

Офисы продаж Huawei, включая Enterprise Business Group, находятся в Москве, следует из данных официальной страницы компании на сайте HeadHunter. По словам собеседника “Ъ”, Huawei сохраняет в РФ центры исследований и разработок (R&D, расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске; занимаются разработкой технологий стандарта связи 5G, технологией обработки и генерации речи, компьютерным зрением, системами дополненной и виртуальной реальности, машинным обучением и т. д.). В ноябре «Ведомости» сообщали, что Huawei разделяет Enterprise на страны СНГ и РФ.

Решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе, утверждает собеседник на телекоммуникационном рынке. По его словам, продукция, ввезенная через параллельный импорт, может иметь ограничение в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке ИКТ-решений «постепенно будет сокращаться». Источник “Ъ” уточнил, что компания сохраняет в РФ бизнес продаж потребительской электроники (смартфоны, ноутбуки и др.) и мобильных сервисов AppGallery. В Huawei отказались от комментариев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Техкомпания Хуавей» принадлежит голландской Huawei Technologies. Выручка от продаж ООО в 2021 году составила 112 млрд руб., чистая прибыль — 3,9 млрд руб. Доходы глобальной Huawei от направления Enterprise составляли 102,4 млрд юаней (876 млрд руб.), или 16,1% от общей выручки компании, следует из ее отчетности. Собеседники “Ъ” говорят, что доля российского бизнеса в общих доходах компании составляла не более 2%.

После начала военных действий на Украине большинство крупных поставщиков ИКТ-решений официально прекратили продажи в РФ. Среди них — Dell, HP, Hitachi и др. Руководство Huawei никаких заявлений не делало, но поставки также заморозило. В результате по итогам года продажи на российском рынке СХД просели на 30–50%, а цены увеличились на 50% (см. “Ъ” от 12 декабря).

Расформирование офиса Huawei по продаже и поддержке корпоративного направления приведет к тому, что покупать оборудование будет сложнее, поскольку «параллельный импорт не может обеспечить необходимую скорость и ассортимент», считает первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин. Однако он отмечает, что оборудование Huawei продолжает работать в РФ, а поддержкой могут заняться отечественные компании: «В любом случае, уже есть проекты по переходу на отечественное оборудование».

С технической поддержкой проблем не будет, рынок «приспособился к ситуации», полагает директор компании «Промобит» Максим Копосов: «Поддержка оборудования производится дистрибуторами, которые в момент ухода иностранных компаний нанимали их сотрудников».

Тимофей Корнев, Юлия Тишина

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