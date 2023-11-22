Рыбаков рассказал про гражданский сбор подписей за Явлинского к выборам

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков заявил ТАСС, что председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский ведет перед выборами президента России политический и гражданский сбор подписей. По его итогам будет принято решение, проводить ли сбор подписей как юридическую процедуру для передачи в Центризбирком, добавил господин Рыбаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Рыбаков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Николай Рыбаков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Да, это политический, гражданский сбор подписей. Люди могут подписываться на сайте, в петициях, присылать в любом виде свои письма поддержки в "Яблоко". Это политический процесс... Если по его итогам будет принято решение об участии (Явлинского.— “Ъ”) в выборах, тогда это будет юридическая процедура — сбор подписей в соответствии с законом и передача их в ЦИК»,— сказал агентству председатель партии.

Как объяснил господин Рыбаков, гражданским сбором подписей хотят определить, есть ли у большого количества граждан стремление, чтобы на выборах был кандидат, занимающий миротворческую позицию и «всей своей жизнью доказавший, что он не изменит своим принципам и убеждениям».

Ранее господин Явлинский неоднократно заявлял, что рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентских выборах при условии, что по инициативе граждан будет собрано не менее 10 млн подписей за его выдвижение. Глава ЦИКа Элла Памфилова на семинаре для вице-губернаторов и глав региональных избиркомов заявила, что на выборах президента планируется трехдневное голосование — с 15 по 17 марта 2024 года, сообщили РБК пять участников семинара.

25 октября президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Григорием Явлинским. В «Яблоке» заявили, что господин Явлинский подробно изложил президенту свою позицию о необходимости прекращения огня на территории Украины. Позднее политик рассказал, что разговор с Владимиром Путиным был серьезным, президент все внимательно выслушал.

Эрдни Кагалтынов