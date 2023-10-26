Партия «Яблоко»: Явлинский обсуждал с Путиным прекращение огня на Украине

Пресс-служба «Яблока» сообщила о встрече президента России Владимира Путина с председателем федерального политкомитета партии Григорием Явлинским. Согласно сообщению пресс-службы, на встрече обсуждалась военная спецоперация на Украине и состояние российской экономики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение о встрече.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Главным предметом обсуждения была тема о необходимости соглашения о прекращении огня в СВО… Лидер "Яблока" считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать. Григорий Явлинский подробно изложил свою позицию»,— говорится в сообщении партии.

«Кроме того, на встрече обсуждались перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы», — добавили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что президентские выборы 2024 года не обсуждались. «Ранее Григорий Явлинский неоднократно публично заявлял о том, что рассмотрит возможность участия в президентских выборах, если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение»,— говорится в сообщении.

«Это я никак не комментирую»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о встрече с Григорием Явлинским (цитата по «РИА Новости»).

25 октября Владимир Путин встретился с лидерами ведущих религиозных объединений и обсудил с ними палестино-израильский конфликт. Встреча проходила в Кремле и закончилась поздно вечером. После, как писал спецкорреспондент «Ъ» Андрей Колесников, в Кремль приехал Григорий Явлинский.