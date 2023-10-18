«Яблоко» связало участие Явлинского в выборах со сбором 10 млн подписей

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, если россияне по своей инициативе соберут 10 млн подписей в его поддержку. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Согласно сообщению, после сбора нужного числа подписей партия «примет решение об участии или неучастии в президентских выборах». «Григорий Явлинский считает, что в настоящее время ситуация в стране такова, что инициатива о выдвижении кандидатом в президенты должна исходить от людей, от народа, от избирателей»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении «Яблока» также опровергается информация о переговорах с господина Явлинского с администрацией президента РФ относительно участия в выборах главы государства. 19 сентября газета «Ведомости» сообщала, что в администрация президента обсуждается участие в выборах кандидата, представляющего либеральные силы. Издание уточнило, что в 2018 году интересы «либералов» представлял в том числе Григорий Явлинский, набравший 1,05% голосов.

Президентские выборы запланированы на 17 марта 2024 года.