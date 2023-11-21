Явлинский рассказал о серьезном разговоре с Путиным на встрече в октябре

Председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью RTVI рассказал подробности своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в конце октября и был посвящен прекращению огня на Украине. По словам господина Явлинского, разговор был серьезный и президент все внимательно выслушал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Политик сообщил, что смысл этой встречи был в прекращении огня. По словам господина Явлинского, президент России — единственный человек, который может принимать подобные решения, поэтому эта встреча и состоялась.

«Есть тезис и необходимость прекращения огня. Все, точка. Больше ничего нет пока. Все остальное может появиться, когда после прекращения огня начнутся какие-то переговоры. Так это будет не скоро, сейчас не об этом речь... Он все внимательно выслушал... Разговор был серьезный»,— сказал председатель политкомитета «Яблока».

Первым о встрече Григория Явлинского и Владимира Путина 26 октября написал корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Он сообщил, что господин Явлинский приехал в Кремль поздно вечером 25 октября, после завершения встречи президента с лидерами ведущих религиозных объединений. Позднее пресс-служба «Яблока» сообщила, что на встрече обсуждалась военная операция на Украине и состояние российской экономики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение о встрече.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов