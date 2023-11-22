Renault выкатили иски

Российские автодилеры подали в суд на Renault. Истцами выступили две компании — РТДС и «БН-моторс». Они обвиняют французский автоконцерн в некорректном разрыве отношений и требуют компенсации в 760 млн руб. И это лишь часть претензий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Всего на момент ухода с российского рынка у Renault в стране было 152 представителя. Совокупная сумма требований от них достигает 16 млрд руб., рассказал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», владелец холдинга РТДС Андрей Петренко: «Renault ушла с российского рынка не очень корректно. Не было официального письма, а только сообщение, в котором говорилось, что функции перераспределены между "Москвичом" и АвтоВАЗом, а подписал его отдел развития.

Была нарушена бизнес-этика взаимоотношений, которые существовали на протяжении 20-30 лет. Кроме того, Renault фактически бросила своих клиентов. Диалога не было — нас поставили перед фактом. Поэтому было принято решение обратиться к концерну по поводу удовлетворения претензий дилеров.

Что касается суммы в 760 млн руб., мы взяли за основу методику, по которой Renault оценивала нас последние 15-20 лет. На ее базе мы сделали расчет, у нас подсчитана каждая цифра, есть все необходимые документы, и сформировали предложение для компании в досудебном порядке удовлетворить наши требования. Их послали в Renault в марте. Суммарные претензии к ней были 16 млрд руб.»

В случае с автоконцерном Renault и его дилерами нарушение деловой этики вряд ли может быть предметом судебного иска. Но вот с претензиями о понесенных убытках из-за невыполнения контрактов истцы вполне могут рассчитывать на выигрыш дела, полагает член Ассоциации юристов России Артем Коростелев:

«Можно потребовать привлечь к ответственности зарубежный концерн в случае нарушения каких-то обязательств — неких норм законодательства либо договора.

Если же он просто поступил недобросовестно или под давлением иностранных властей покинул страну, то, на мой взгляд, ответственности здесь быть не может. Но, возможно, в обосновании требований там указаны иные обстоятельства, например, что были какие-то долгосрочные контракты на поставку автомобилей в Россию, а они взяли и ушли, сказав, что ничего не привезут.

Здесь можно требовать возмещения убытков, поскольку, допустим, наши дилеры набрали заказов у потребителей, а потом им заявили, что машины не поставят. Тогда дилеры будут нести ответственность перед покупателями в том числе в рамках закона "О защите прав потребителей". Получается, что они попали на деньги перед нашими соотечественниками, поэтому эти убытки можно переложить».

В марте прошлого года концерн Renault сообщил, что приостанавливает деятельность в России. На тот момент около 70% компании принадлежали АвтоВАЗу, еще 30% были у госкорпорации «Ростех». После ухода французов их активы перешли в собственность государства. Сейчас вместо моделей европейского бренда в салонах стоят автомобили Lada. По данным «Автостата», это самая востребованная марка в России. На нее приходится больше трети продаж.

И вряд ли автодилеры понесли серьезные потери на смене брендов, сомневается независимый автоэксперт Михаил Лезжов: «В общих чертах, конечно же, все едино. Основная разница заключается в каких-то нюансах, которые обычному человеку непонятны. Дилер в момент своей работы должен соответствовать стандартам производителя, иметь шоурум, оформленный в соответствующем виде, персонал, который пройдет обучение.

У дилера же это вложение, которое возвращается с течением времени в качестве дохода. В целом у них вся логистика построена под продажу автомобилей. Они умеют их хранить, перемещать, готовить к продаже, потом обслуживать, у них есть склад запчастей и так далее. Вообще без разницы, автомобиль какой марки при этом продавать».

За прошлый год россияне купили почти 40 тыс. автомобилей Renault, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. До ухода концерна с рынка он продавал в стране в три раза больше машин. По договоренности с правительством у французской группы есть опцион на обратный выкуп своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет. Пока на бывшем заводе Renault в Москве собирают автомобили «Москвич», в основу которых легли машины китайской марки JAC.

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Светлана Белова