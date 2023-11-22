Российские автодилеры судятся с Renault из-за ухода группы с рынка

Российские автодилеры РТДС и «БН-моторс» подали иски в арбитражные суды против французской группы Renault. Автодилеры требуют компенсацию в размере 760 млн руб. из-за ухода группы с российского рынка в 2022 году. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя ассоциации «Российские автодилеры».

РТДС подала иск в Арбитражный суд Москвы 25 октября. Автодилер требует 534 млн руб. Предварительное заседание по делу пройдет 27 ноября. У компании было четыре салона французской марки.

По словам председателя совета директоров «БН-моторс» Алексея Подщеколдина, дилер подал два иска к Renault в Арбитражный суд Калужской. Первое заседание пройдет 28 мая 2024 года. Сумма требований составляет 228 млн руб.

Когда Renault весной 2022 года объявил об уходе из России, в стране эту представляли 152 дилера. Активы Renault перешли государству, а группа получила опцион на обратный выкуп своей доли в «Автовазе» в течение шести лет. В 2021 году в России Renault продала 482 000 автомобилей (вместе с Lada).

Анастасия Ларина