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Коммерсантъ FM
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Митрополита Тихона обеспечили охраной после переезда в Крым

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в ходе брифинга рассказал об угрозах в свой адрес, которые начались после его переезда в Крым. Митрополит также прокомментировал информацию о том, что он является духовником президента Владимира Путина. По словам Тихона, на этот вопрос должен отвечать сам президент.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ходе брифинга ведущая обратила внимание на наличие у митрополита охраны. Тихон объяснил это тем, что после переезда в Крым ему начали поступать угрозы. Какие именно, он не уточнил. «У меня впервые в жизни, действительно, люди, которые помогают с безопасностью. Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выяснились какие-то сложности, которые привели к тому, что меня передали на попечение уже профессиональных людей»,— сказал он.

Вопрос о том, является ли он духовником Владимира Путина, митрополит переадресовал самому президенту. «Вы знаете, духовником обычно называют. Не я говорю: вот, я – его (чей-то – ''Ъ'') духовник. Я такого не могу сказать — он должен сказать. Поэтому я, если, Бог даст, увижу Владимира Владимировича, я у него обязательно скажу, что вот крымские журналисты также интересуются этим. Ну а так ли это, что он там скажет? Посмотрим»,— сказал митрополит.

Он также рассказал, что познакомился с Владимиром Путиным еще до того, как он стал президентом. Митрополит назвал встречу с ним «одной из главных» в его жизни.

11 ноября митрополита Тихона назначили на пост главы Крымской митрополии. До этого он был митрополитом Псковским и Порховским. 15 октября митрополит в шутку сравнил свое назначение со ссылкой на Колыму, рассказав, что в Крым ссылали Златоуста и Климента. В настоящее время Тихон курирует несколько проектов в Крыму и в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В частности он был автором создания в Мелитополе мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», а также парк-храм «Херсонес Таврический» в Севастополе.

В 2013 году британская газета Financial Times писала, что Тихон Шевкунов является «духовником Путина». В 2017 году сам митрополит в интервью «Открытой России» (связана, как считают правоохранительные органы РФ, с британской Open Russia Civic Movement, которая признана нежелательной) говорил, что по вопросам православия Владимир Путин «имеет возможность консультироваться с немалым числом компетентных людей — от Святейшего патриарха до простых священников и мирян». «В числе таких священников и ваш покорный слуга, это действительно так»,— добавил Тихон.

Полина Мотызлевская

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