Митрополит Тихон в шутку сравнил назначение в Крым со ссылкой на Колыму

Митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный руководителем Крымской митрополией, пообщался с братией и прихожанам Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, в котором он с 2018 года занимал пост игумена. В своем прощальном слове он с иронией отметил, что в древние времена полуостров был местом ссылки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это ведь было место, где люди не жили нормально! Ссылали туда! И Златоуста, и Климента — папу римского. На Колыму! Вот теперь и мне — на курорты Колымы»,— сказал он.

При этом он подчеркнул, что в любом случае считает Крым «прекрасным местом», однако служить в Печорах «он даже не мог и мечтать».

11 октября по решению Священного синода РПЦ митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) был назначен митрополитом Крымским. Вместо него главой Псковской митрополии станет преосвященный епископ Юрьевский Арсений. Митрополит Тихон сейчас курирует несколько проектов в Крыму и новых российских регионах: в частности, он был автором создания в Мелитополе мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» и участвовал в работе по реконструкции севастопольского комплекса «Херсонес Таврический».

В 2013 году британская газета Financial Times писала, что Тихон Шевкунов является «духовником Путина». Сам он говорил в интервью 2017 года, что по вопросам православия Владимир Путин «имеет возможность консультироваться с немалым числом компетентных людей — от Святейшего Патриарха до простых священников и мирян».

Александр Кислов