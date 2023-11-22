Путин в речи на онлайн-саммите G20 назвал трагедией боевые действия на Украине

Президент России Владимир Путин выступил на онлайн-саммите «Группы двадцати» (G20), организованном по инициативе Индии. Он затронул тему военного конфликта на Украине и заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров с украинскими властями.

Он также отметил, что западные государства по-разному реагируют на военную операцию РФ на Украине и действия Израиля в секторе Газа. «Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Россия никогда не выступала против мирных переговоров с Украиной, это Киев публично объявил о выходе из переговорного процесса и издал закон о запрете переговоров. Военные действия на Украине, как уже сказали, потрясают всех. А переворот на Украине в 2014 не потрясает, не потрясает война киевского режима против своего народа, не потрясает гибель детей в Газе, операции без наркоза?»— заявил господин Путин.

Российский президент призвал лидеров стран G20 усилить внешнеэкономические связи, а не вводить в отношении тех или иных государств экономические санкции. «Конфронтационные попытки различного рода продолжаются, но нужен консолидированный подход. Негативный эффект продолжают оказывать ограничения в сфере торговли и ангажированная климатическая повестка, используются недобросовестные методы в конкурентной борьбе»,— отметил Владимир Путин. По его мнению, «стресс в мировой экономике связан не с Россией, а с действиями других крупных стран».

Он также затронул тему мирового продовольственного кризиса. Господин Путин констатировал, что «на рынках нарастает турбулентность, обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности». «Россия выполняет все свои обязательства в сфере продовольственной и энергетической безопасности, остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия и сегодня в Африку, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно»,— пояснил президент России.

Говоря о расследовании подрыва «Северных потоков», Владимир Путин назвал случившееся «актом государственного терроризма», виновных в котором необходимо установить. «Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества, используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы "Северный поток", проложенной по дну Балтийского моря»,— добавил он.

С речью на саммите также уже выступили премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Великобритании Риши Сунак и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Алексей Оверчук и президент Владимир Путин участвуют в саммите G20 в виртуальном формате

Фото: Reuters Вице-премьер Алексей Оверчук и президент Владимир Путин участвуют в саммите G20 в виртуальном формате

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден на саммите не присутствовал, вместо него Соединенные Штаты представлял госсекретарь Энтони Блинкен. Председатель КНР Си Цзиньпин в саммите также не участвовал, Китай представлял премьер Ли Цян.

С инициативой о проведении виртуальной встречи представителей «двадцатки» в ходе очного саммита G20 в Нью-Дели, который прошел 9–10 сентября, выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди. От России на саммите в Нью-Дели присутствовал глава МИДа Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял отсутствие российского президента на саммите тем, что у главы государства «нет потребности» общаться с лидерами и представителями других стран, входящих в G20.

Подробнее — в материале «Ъ» «Индия сделала это снова».

Александр Кислов