Индия сделала это снова

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель «Группы двадцати» ведущих экономик мира, проведет в среду в виртуальном формате второй в этом году саммит G20. Через два месяца после первого саммита, который прошел в Дели в очном формате, Индия, имеющая стратегические отношения как с Западом, так и с Россией, пытается деполитизировать работу «двадцатки» в условиях украинского и ближневосточного кризисов, сфокусировав ее на проблемах мировой экономики. Как пояснили “Ъ” дипломатические источники в Дели, участие во втором саммите G20 президента России Владимира Путина, который ранее не поехал в индийскую столицу, чтобы, по его словам, «не создавать проблемы для друзей», дает Индии шанс завершить год своего лидерства в G20 попыткой создания моста между конфликтующими лагерями мировой политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Altaf Hussain / Reuters Фото: Altaf Hussain / Reuters

Второй в этом году саммит G20, который пройдет за неделю до завершения срока председательства Индии в «Группе двадцати», истекающего 1 декабря, станет геополитическим ноу-хау премьер-министра страны Нарендры Моди и первым в истории «двадцатки» случаем проведения в течение года сразу двух встреч ее лидеров.

Как заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, приглашения на виртуальный саммит «двадцатки» были направлены всем ее членам и тем странам, которые принимали участие в саммите G20, прошедшем в Дели 9–10 сентября. По словам индийского дипломата, хотя организаторы рассчитывают на проведение второго саммита G20 c максимальным представительством мировых держав и стран Глобального Юга, «на саммитах участники иногда не могут присутствовать по разным причинам».

Тем не менее уже известно, что, в отличие от первого саммита, во второй встрече лидеров G20, проходящей в онлайн-формате, примет участие президент России Владимир Путин.

«Повестка понятна — это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована»,— заявил накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Решение не ограничиваться одним саммитом G20 в год председательства Индии в «Группе двадцати» было обнародовано сразу после завершения сентябрьской встречи, проходившей под девизом «Одна земля, одна семья, одно будущее».

На нее были приглашены лидеры стран «Группы двадцати» и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Индийские организаторы рассчитывали, что в работе очного саммита G20 примет участие президент России Владимир Путин, однако в итоге Москву на нем представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

По итогам сентябрьского саммита G20 была принята декларация, которая подробно описывает ключевые проблемы современного мира — от вопросов продовольственной безопасности и загрязнения окружающей среды до реформы ВТО и международных финансовых институтов.

При этом индийским организаторам ценой немалых усилий удалось добиться того, что в документе ни одним словом не упоминается украинский кризис.

Несмотря на непрекращавшееся давление со стороны западных членов «двадцатки», Украина, а также острый конфликт России с США и странами Запада были выведены за скобки дискуссии по проблемам мировой экономики и глобального развития.

Передав в сентябре председательство в G20 президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, Нарендра Моди тем не менее воспользовался остающимся более чем двухмесячным сроком своего председательства, чтобы закрепить достигнутые на саммите «двадцатки» договоренности. Финальный отрезок своего председательства в G20 индийская сторона провела максимально активно, действуя по принципу «повторение — мать учения».

Так, 12–13 октября в Марракеше под председательством Индии прошла заключительная встреча министров финансов и глав центробанков G20, в которой принял участие глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Члены "двадцатки" указали на широкий перечень проблем, которые оказывают негативное влияние на восстановление мировой экономики: устойчиво высокая инфляция, дальнейшее накопление задолженности стран, а также геоэкономическая фрагментация»,— говорится в коммюнике встречи в Марракеше.

Участники встречи приняли «дорожную карту» по криптовалютам и другим цифровым активам «для достижения общих целей макроэкономической и финансовой стабильности».

Встреча финансовых гуру в Марракеше практически совпала с проведением 13–14 октября в Дели заседания парламентского форума (P20) стран «двадцатки», в котором приняли участие председатели и заместители спикеров парламентов из стран—членов G20 и приглашенных стран.

«Подтвердив, что G20 в своей основе является форумом для международного экономического сотрудничества, и осознавая, что G20 не является платформой для решения геополитических проблем и вопросов безопасности, мы признаем, что они имеют серьезные последствия для мировой экономики»,— говорится в итоговом заявлении встречи P20.

Принявшая участие в парламентском форуме в Дели председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в год председательства Индии решения G20 «удалось деполитизировать». «Это, безусловно, заслуга индийского председательства в "двадцатке" и лично премьер-министра Моди. В результате итоговая Делийская декларация стала достижением стран "двадцатки" в целом»,— заявила Валентина Матвиенко.

Свое видение роли G20 изложил и лично отсутствовавший в сентябре, но подтвердивший свое участие в итоговом саммите G20 российский президент Владимир Путин.

«Политизация "двадцатки" — просто верный путь к ее самоликвидации, а индийскому руководству удалось этого избежать, и это, безусловно, успех»,— заявил Владимир Путин в ходе состоявшегося в октябре заседания клуба «Валдай».

Свое отсутствие на саммите G20 Владимир Путин объяснил не только домашними делами, но и нежеланием ставить в сложное положение организаторов. «Зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий? Мы с вами взрослые люди и понимаем, если я приеду, там начнутся политические выпады, шоу политические, направленные на срыв мероприятий. А зачем? Мы заинтересованы в том, чтобы БРИКС прошел нормально, слаженно и с результатами, "двадцатка" прошла на нужном уровне. Все это так и состоялось, и нас это вполне устраивает»,— заявил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Как пояснил “Ъ” дипломатический источник в Дели, участие во втором саммите G20 президента России Владимира Путина делает неуместными любые спекуляции на тему его отсутствия на сентябрьском саммите. «Выступление Владимира Путина на виртуальном саммите позволяет Индии завершить год своего лидерства в G20 созданием моста между конфликтующими лагерями мировой политики»,— говорит собеседник “Ъ”.

В свою очередь, по мнению ветерана индийского внешнеполитического ведомства Канвала Сибала, в разные годы занимавшего посты замглавы МИД Индии и посла в России, обеспечить деполитизацию работы «двадцатки» в год своего председательства в организации Дели позволили тесные стратегические отношения как с Западом, так и с Россией.

Отвергая звучавшую внутри страны и за рубежом критику дипломатического лавирования Дели или «дружбы со всеми», господин Сибал указал на то, что такая политика равноудаленности от противоборствующих центров силы в условиях украинского кризиса доказала свою эффективность.

«Укрепляя связи с США, а также с европейскими странами, особенно с Францией, премьер-министр Моди при этом продолжал поддерживать традиционные связи с Россией. Если президент Байден говорит, что американо-индийские отношения станут одними из самых определяющих в XXI веке, то президент Путин указывает на "особые связи с Индией", которые строятся на фундаменте действительно тесных союзнических отношений. Это позволяет Индии в год своего председательства в G20 стать мостом между промышленным Севером и Глобальным Югом»,— пояснил “Ъ” Канвал Сибал.

Сергей Строкань