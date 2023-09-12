Песков: у Путина нет потребности встречаться с западными коллегами по G20

У президента Владимира Путина нет потребности встречаться с западными коллегами из стран G20, потому что это «не добавит ничего конструктивного к повестке», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что у президента России не хватает смелости встретиться с партнерами по G20.

По словам господина Пескова, международный график президента РФ весьма активный, «но в тех направлениях, которые являются конструктивными, и которые в наших интересах». Представитель Кремля заверил, что «когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано». «У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми, ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня. Мы исходим, прежде всего, из суждений этих представителей государств коллективного Запада»,— добавил Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Саммит G20 прошел в Дели на прошлой неделе, от России на него ездил глава МИДа Сергей Лавров. Мероприятие завершилось подписанием итоговой декларации без осуждения военных действий России на Украине. Страна-председатель Индия после бурных дебатов добилась принятия документа, который фокусируется на проблемах развития, обеспечения стабильности и роста мировой экономики.

Подробности — в материале «Ъ» «Разговор в пользу развивающихся».

Лаура Кеффер