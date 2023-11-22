Суд оставил Аяза Шабутдинова в СИЗО

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, арестованного по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Защита ходатайствовала о мере пресечения, не связанной с арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

13 ноября Таганский районный суд арестовал Аяза Шабутдинова до 16 декабря. Ему предъявлено обвинение по восьми эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

По версии следствия, блогер «создавал у граждан ложное впечатление» о возможности создать успешный бизнес и получить высокий доход за счет его образовательных программ, «что не соответствовало действительности». Заявление на блогера подали пять предпринимателей. В совокупности они выплатили 5 млн руб.

Предприниматель не признал вину, а свой арест назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом для предпринимателей». По его словам, с момента основания компании было подано 124 иска, это менее 1% от общего числа клиентов.

Аяз Шабутдинов владеет компанией «Like Центр». В социальных сетях на него подписаны 1,9 млн аккаунтов.

Подробнее о деле — в материале «Учение — тюрьма».

Анастасия Ларина