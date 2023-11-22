В Перми решили ограничить места размещения самокатов на автобусных остановках

Администрация Перми намерена регламентировать размещение средств индивидуальной мобильности (самокатов) путем изменения правил благоустройства города. Согласно проекту решения, внесенного главой Перми Эдуардом Сосниным в гордуму, размещать самокаты будет нельзя на газонах и в цветниках, на детских игровых и спортивных площадках, тротуарах и пешеходных дорожках, если оставшееся для прохода пешеходов пространство составит менее 2,5 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, самокаты запрещено будет размещать на остановках общественного транспорта, велодорожках, парковках и территориях в пределах треугольника видимости на перекрестках и примыканиях дорог. Нельзя будет оставлять самокаты ближе 1 м от края проезжей части в случае отсутствия ограждения на дороге. Под запретом для популярного вида транспорта окажутся территории объектов культурного наследия. Самокаты нельзя будет прикреплять (или приставлять) к ограждениям, малым архитектурным формам, зеленым насаждениям, рекламным конструкциям, арт-объектам.

Оставлять самокаты в Перми можно будет на велопарковках, на тротуарах шириной не менее 3 м, если это не создаст помех пешеходам. Также для размещения самокатов будут выделены специальные места, которые определят в администрации. Транспорт, оставленный в местах, не предназначенных для этого, будут эвакуировать. Изменения правил благоустройства, касающиеся размещения самокатов, жители Перми обсудят на публичных слушаниях (.pdf) 13 декабря в администрации города.

Напомним, что в октябре в Перми подвели итоги опроса о мерах по регулированию работы сервисов проката электросамокатов. В голосовании участвовали 2866 человек. Из них 349 (12,1%) считали, что надо усилить контроль за соблюдением правил благоустройства и штрафовать операторов, оказывающих услуги проката, за размещение самокатов в неположенных местах.

913 (31,8%) участников отдали свой голос за вариант «нужно ограничить зоны, в которых возможно движение на электросамокатах, и скорость их передвижения, как это уже сделано в ряде городов и стран». Более 55,9% участников, а именно 1604 пермяка, проголосовали за запрет работы операторов сервисов проката электросамокатов.

По данным городской администрации, в Перми с начала года произошло 86 ДТП с участием водителей электросамокатов. В результате 91 человек получил травмы различной степени тяжести.

За девять месяцев текущего года аварийность с электросамокатами выросла в России втрое, подробнее об этом — в материале «Ъ» «За СИМ не прощается».

Евгения Ахмедова, Пермь