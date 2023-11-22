Депутат Рады Шевченко призвал узнать, на какой компромисс готова Россия

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко рекомендовал провести консультации, чтобы узнать, на какие компромиссы готова согласиться РФ в конфликте с Украиной. Он призвал не медлить, так как, по его мнению, в случае избрания Дональда Трампа президентом США будет «поздно возвращаться к точке, на которой мы сейчас находимся».

Евгений Шевченко — доверенное лицо президента Украины Владимира Зеленского на выборах 2019 года. Избирался в Раду от «Слуги народа», но был исключен из фракции за встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2021 году.

«Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идет вниз»,— сказал господин Шевченко (цитата по «РИА Новости»).

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае 2022 года. В сентябре того же года РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Киев в связи с этим отказался вести переговоры с Москвой, пока президентом России остается Владимир Путин. Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, Украина от этого отказывается. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее на этой неделе признал, что некоторые западные государства начали активно призывать Киев вступить в переговоры с Москвой.

О потенциале переговоров — в материале «Ъ» «Военно-избирательная кампания».