Секретарь СНБО Данилов: Запад начал призывать Украину к переговорам с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что некоторые западные государства начали активно призывать Киев вступить в переговоры с Москвой и договариваться о завершении военного конфликта.

«Украина крайне обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине, прекращению огня и так далее»,— говорится в речи господина Данилова на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, опубликованной на официальном сайте украинского СНБО.

Украинский чиновник предположил, что внимание к проблемам Киева со стороны Запада может снизиться из-за прогнозируемых конфликтов в других регионах мира, а в самих западных государствах «будет чувствоваться усталость от войны». По его мнению, текущая внешнеполитическая ситуация складывается для Украины «крайне непросто» и может усугубиться в дальнейшем из-за боевых действий на Ближнем Востоке и начала предвыборной президентской кампании в США. При этом Киев идти на переговоры с Москвой в любом случае пока точно не намерен, подчеркнул он.

Российско-украинские мирные переговоры проходили 10 и 29 марта 2022 года. В мае того же года украинская сторона официально отказалась от проведения переговорного процесса. В октябре украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не доверяет господину Путину, поэтому не согласится на переговоры с его участием. Президент РФ утверждает, что он не возражает против того, чтобы «конфликт был завершен мирными средствами».

Накануне, 20 ноября, глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара вновь готова принять у себя переговоры между Россией и Украиной, если они состоятся в ближайшее время.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов