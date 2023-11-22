В Кремле опровергли пересмотр условий помилования за участие в СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для помилования участвующих в специальной военной операции бывший осужденный должен какое-то время пробыть в составе штурмовых отрядов. По его словам, пересмотров этого условия не было.

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Накануне стало известно о помиловании Николая Оголобяка, участника секты сатанистов из Ярославля. Сектанты убили четырех подростков ради ритуала. Комментируя это помилование, Дмитрий Песков отметил, что «сейчас очень пристально все изучают эти списки помилованных».

«Но речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием определенного времени на передовой, участием в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было»,— отметил он.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что решение о помиловании принимают комиссии разного уровня вплоть до федерального, после чего документы отправляют президенту; либо осужденные «искупают кровью свое преступление на поле боя», действуя «в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами».

Помилование уже получили ряд осужденных по тяжким преступлениям, получившим широкий общественный резонанс: осужденный за убийство журналистки «Новой газеты» Анны Политковской экс-сотрудник УБОПа Сергей Хаджикурбанов; убивший свою 23-летнюю бывшую девушку Владислав Канюс; обезглавивший свою сожительницу житель Архангельска; двое мужчин, убивших 34-летнюю жительницу Бердска в Новосибирской области; братья Евгений и Владимир Татаринцевы, изнасиловавшие и убившие девушек 18 и 19 лет в Калужской области.

Замминистра юстиции Всеволод Вуколов заявил в октябре текущего года, что в России был достигнут исторический минимум заключенных. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев говорил, что власти следят за вызывающими резонанс в обществе случаями помилования осужденных, принимающих участие в боевых действиях.

Подробнее о деле об убийстве 23-летней Веры Пехтелевой, убийца которой был оправдан за участие в СВО,— в материале «Ъ» «Полицейские не поторопились на убийство».

Анастасия Ларина