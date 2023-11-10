Песков прокомментировал помилование осужденного на 17 лет за убийство студентки участника СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Владиславом Канюсом, убившим свою бывшую девушку Веру Пехтелеву в 2020 году и осужденным за это на 17 лет строгого режима и позднее помилованным. Господин Песков в ответ на вопрос «Ъ FM» о нем сказал, что осужденные за тяжкие преступления на СВО «искупают свою вину кровью, в штурмовых бригадах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Канюс

Фото: страница Владислава Канюса в vk.com Владислав Канюс

Фото: страница Владислава Канюса в vk.com

Дмитрий Песков уточнил, что есть два пути для помилования. Первый — через признание вины, решения на уровне ФСИН, региона, федерального округа, центральной комиссии и президента. Второй путь — это когда осужденные «искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами».

Мать убитой в июне сообщала, что мужчина отправился в зону специальной военной операции, 8 ноября правозащитница Алена Попова (признана иностранным агентом) опубликовала сообщение прокуратуры Ростовской области о помиловании Владислава Канюса.

Владислав Канюс нанес 23-летней Вере Пехтелевой 56 ранений, а затем задушил ее шнуром от утюга. Он убивал девушку три с половиной часа. Соседи из-за криков Веры Пехтелевой вызвали полицию, однако на вызов никто не приехал.

Сначала Владислава Канюса обвиняли только по статье об убийстве, но из-за общественного резонанса петицию с требованием переквалифицировать дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью» подписали на change.org более 113,9 тыс. подписей. После этого дело переквалифицировали, а Владислав Канюс получил 17 лет колонии в июле 2022 года. Полицейские, которые не приехали на вызов соседей, получили условные сроки.

В августе житель Новодвинска Архангельской области, приговоренный к девяти годам и семи месяцам лишения свободы за убийство девушки и расчленение ее тела, получил помилование за участие в СВО.

Анастасия Ларина