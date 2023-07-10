Полицейские не поторопились на убийство

В Кемерове пятеро бывших полицейских осуждены за халатность, которая, по версии следствия, не позволила предотвратить убийство студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Дежурные городского УМВД и отдела полиции «Ленинский» обвинялись в том, что не отреагировали на звонки жильцов общежития о криках в комнате, где происходило убийство. Не дождавшись в течение более полутора часов помощи, соседи вскрыли дверь в комнату и обнаружили девушку мертвой. Прокуратура просила для экс-полицейских реальные сроки, но суд ограничился условными. Убийца Веры Пехтелевой Владислав Канюс, осужденный ранее на 17 лет колонии, по данным родственников погибшей девушки, может находиться в зоне специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Балашов (слева) и Дмитрий Тарицын

Фото: Мария Пименова / ТАСС Михаил Балашов (слева) и Дмитрий Тарицын

Фото: Мария Пименова / ТАСС

В Кузбассе завершился суд над полицейскими, проигнорировавшими вызов во время жесткого убийства 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Согласно версии следствия, 14 января 2020 года в «Ленинский» райотдел полиции и кемеровское городское управление МВД поступили несколько сообщений от жильцов общежития на Ленинградском проспекте. Из соседней комнаты были слышны женские крики и звуки ударов.

Умоляла о помощи кемеровская студентка Вера Пехтелева. В тот день девушка зашла к своему бывшему молодому человеку Владиславу Канюсу за вещами. Узнав о новых отношениях Веры, бывший парень забрал ее телефон, жестоко избил, нанес несколько ударов ножом и сдавил шею шнуром от утюга. На ее теле эксперты насчитали более полусотни повреждений.

Как указывается в материалах следствия, дежурные, получившие сообщения, длительное время бездействовали и сотрудников полиции на помощь девушке не направляли.

«Не дождавшись в течение более полутора часов помощи, обеспокоенные соседи вскрыли дверь в комнату и обнаружили девушку мертвой»,— рассказали в прокуратуре Кемеровской области.

В 2021 году начальник УМВД Кемерова Владимир Шкурко на заседании городского совета сообщил, что по факту убийства была назначена служебная проверка в отношении должностных лиц, допустивших халатность при поступлении сигнала. «Начальник отдела полиции "Ленинский" уже не работает в этом отделе, один из заместителей уволен. Мы сделали соответствующие выводы»,— сказал тогда полковник Шкурко.

Дежурным райотдела полиции Михаилу Балашову и Дмитрию Тарицыну предъявили обвинение в халатности. Как указывается в материалах следствия, они зарегистрировали сигналы о происшествии в общежитии, однако незамедлительный выезд опергруппы для пресечения преступления не организовали. В начале 2021 года дело поступило в суд, который вернул его следствию для предъявления экс-полицейским более тяжкого обвинения — не по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), а по ч. 2 этой же статьи (халатность, повлекшая смерть человека). Расширился и список фигурантов: в качестве обвиняемых привлекли сотрудниц дежурной части городского УМВД Марию Дунаеву, Анну Пономареву и Кристину Юдинцеву. Они, по версии следствия, не прослушали аудиозаписи сигналов, не выяснили у звонивших все обстоятельства конфликта в общежитии и не довели информацию до оперативных нарядов ППС, ДПС и Росгвардии.

Пока шло следствие, двое стражей прядка были уволены из органов, трое отстранены.

На следствии никто из экс-полицейских вину не признал. В Заводском райсуде они попросили об оправдании.

В прениях сторон прокуратура потребовала для подсудимых от двух с половиной до трех с половиной лет лишения свободы.

В понедельник по делу вынесли приговор. Как рассказали в кузбасском управлении Следственного комитета России, бывшим полицейским назначили от полутора до двух лет условно. В пользу отца и дяди погибшей Веры Пехтелевой с МВД России судом взыскано по 1 млн руб. компенсации морального вреда.

Отец девушки Евгений Пехтелев после оглашения приговора заявил, что экс-полицейским, получившим условные сроки, необходимо «хотя бы год провести в зоне», чтобы они смогли прочувствовать в полной мере случившееся. По его словам, обвиняемые выходили из суда довольные и улыбались. Как рассказал «Ъ» дядя девушки Владимир Пехтелев, убийца его племянницы Владислав Канюс, которого осудили на 17 лет колонии строгого режима, может находиться в зоне СВО. Матери Пехтелевой Оксане в WhatsApp знакомые отправили две фотографии, на которых, как можно предположить, изображен Владислав Канюс. На одном из снимков он позирует в военной форме и с автоматом, на другой запечатлен в окружении других военнослужащих.

Согласно последней информации, которой располагает семья Пехтелевых, из исправительной колонии ИК-44 в Кузбассе заключенного Владислава Канюса сначала перевели в ИК-18 Новосибирской области, а затем в одну из колоний ФСИН Ростовской области.

Альберт Константинов, Новосибирск