МИД РФ выразил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП на границе

Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии в РФ Антти Хелантеря и выразило протест в связи с закрытием четырех контрольно-пропускных пунктов на финско-российской границе. В российском МИДе заявили, что тем самым финское правительство нарушает права «десятков тысяч граждан» России и Финляндии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антти Хелантеря

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Антти Хелантеря

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Решение Финляндии, принятое «под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища» и «якобы осознанными действиями России по организации таких потоков», МИД посчитал провокационным и направленным на обострение двусторонних отношений.

«Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы»,— говорится в сообщении МИДа.

Финляндия закрыла четыре из девяти КПП на границе с Россией 18 ноября до 18 февраля 2024 года — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Финские власти объяснили решение наплывом беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые прибыли с территории России. По данным СМИ, Финляндия может полностью закрыть границу с Россией из-за резкого увеличения числа лиц, просящих убежище, у работающих КПП.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Финский финт заразителен».

Лусине Баласян