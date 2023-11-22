«Южуралзолото» привлекло 7 млрд рублей в ходе IPO

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» привлекла 7 млрд руб. в ходе первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Цена IPO составила 55 коп. за акцию — нижняя граница объявленного ценового диапазона. В результате размещения доля акций в свободном обращении (free float) компании составит около 6% от увеличенного уставного капитала.

«Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Цена IPO составила 55 коп. за акцию. По цене размещения, с учетом выпуска новых акций, рыночная капитализация ЮГК составит 117 млрд руб.»,— говорится в пресс-релизе «Южуралзолота».

Как уточнили в компании, всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций. По итогам IPO акционерный капитал «Южуралзолота» состоит из 212,8 млрд акций. В компании отметили, что предложение состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций. Основной акционер компании акции не продавал.

«Южуралзолото» входит в топ-10 российских золотодобывающих компаний. Компания владеет месторождениями в Челябинской области и Хакасии и добывает золото как подземным, так и открытым способом. Ее ресурсы по JORC оцениваются в 40,7 млн унций золотого эквивалента.

О намерении провести IPO «Южуралзолото» объявилоа 9 ноября. 21 ноября компания закрыла книгу заявок на размещение акций в рамках IPO. По итогам сбора, согласно данным трех источников «Ъ» на рынке, книга была переподписана более чем в три раза. Высокий интерес к бумагам проявили институциональные инвесторы, привлеченные дисконтом, с которым проводилось размещение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Книга с золотым обрезом».

Милена Костерева