«Южуралзолото» планирует провести IPO и разместить на Мосбирже до 5% акций

Группа компаний «Южуралзолото» официально анонсировала планы провести IPO. Это может произойти до конца ноября. Группа планирует разместить на Мосбирже до 5% акций. Об этом говориться в пресс-релизе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Предложение для IPO будет состоять только из акций дополнительной эмиссии: акционеры не будут продавать бумаги в рамках IPO. Средства от сделки пойдут на общекорпоративные цели и снижение долговой нагрузки.

Сделка предполагает стандартный период lock-up на шесть месяцев для компании и владельца, а также механизм стабилизации в объеме до 10% базового предложения в течение 30 дней с начала торгов.

«Южуралзолото» входит в топ-10 российских золотодобывающих компаний. Она владеет месторождениями в Челябинской области и Хакасии. Компания добывает золото как подземным, так и открытым способом. Ее ресурсы по JORC оценивают в 40,7 млн унций золотого эквивалента. По данным РБК, организаторы IPO «Южуралзолота» оценили компанию в 120 млрд руб.

Вчера, 8 ноября, президент «Южуралзолото» Константин Струков попал в санкционные списки Великобритании. Компании ограничения не коснулись.

Подробнее о санкциях против российских добывающих компаний — в материале «Британия правит золото».

Анастасия Ларина