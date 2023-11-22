Канада выделит Украине почти $1 млрд военной помощи в 2023-2026 годах

Правительство Канады представило обновленный экономический отчет на 2023–2026 годы (.pdf). Из документа на сайте правительства следует, что в течение указанного срока Канада планирует выделить на поддержку Украины 1 млрд 331 млн канадских долларов (около $971,5 млн по текущему курсу).

Согласно проекту, в 2023-2024 финансовом году для военной помощи Украине канадское правительство предусмотрело выделение 816 млн канадских долларов ($595,6 млн), в 2024-2025 финансовом году — 318 млн канадских долларов ($232,1 млн), а в 2025-2026-м — 197 млн канадских долларов ($143,8 млн).

По данным телеканала CTV, с начала военного конфликта России и Украины по сентябрь 2023 года Канада предоставила Киеву военную помощь более чем на 10 млрд канадских долларов ($7,2 млрд). Канада также направила своих военных в Европу для обучения украинских солдат и приняла более 175 тыс. украинских беженцев.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала боевых действий посетил Канаду, где провел переговоры с премьером страны Джастином Трюдо. Тогда Канада объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на $482 млн, в который, в частности, вошли бронемашины и танки Leopard 2.

Подробнее об итогах визита Владимира Зеленского — в материале «Ъ» «Все так многозадачно».

Милена Костерева