CTV: Канада выделит Украине дополнительную военную помощь на $482,6 млн

Сегодня, 22 сентября, правительство Канады объявит о выделении дополнительной военной помощи Украине на $482,6 млн в течение ближайших нескольких лет, сообщает телеканал CTV. В рамках пакета Канада, в частности, поставит Украине немецкие танки Leopard 2. Кроме того, канадские власти планируют объявить о новых санкциях в отношении России.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой находится в Канаде. Господин Зеленский, в частности, планирует выступить в канадском парламенте, а также встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и членами правительства.

С начала военного конфликта России и Украины Канада предоставила Киеву военной помощи на 9,8 млрд канадских долларов (около $7,2 млрд по нынешнему курсу). Канада также ввела многочисленные санкции в отношении РФ, направила канадских военных в Европу для обучения украинских солдат и приняла более 175 тыс. украинских беженцев, утверждает CTV.

Президент Украины прибыл в Канаду с визитом впервые после начала военных действий. Это был необъявленный визит. В Канаду Владимир и Елена Зеленские прилетели из Вашингтона. В столице США президент Украины, в частности, встречался с американским коллегой Джо Байденом. На этой неделе господин Зеленский также выступил на Генассамблее ООН, где призвал мировых лидеров продолжать поддержку Украины.

Подробнее о визите президента Украины в США — в публикации «Ъ» «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Эрдни Кагалтынов