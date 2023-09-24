Все так многозадачно

Итоги зарубежного визита украинского лидера Владимира Зеленского получили неоднозначную оценку на Западе. Посетив США и Канаду, а также залетев ненадолго в Ирландию и Польшу, президент Украины пытался решить сразу несколько задач, в первую очередь заручиться поддержкой условно нейтральных стран и добиться от союзников новых поставок вооружений. Ни того ни другого в полном объеме господину Зеленскому достичь не удалось. Во многом потому, что его турне пришлось на момент, возможно, наибольшего напряжения между Киевом и его союзниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден вновь пообещал Владимиру Зеленскому поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако внутриполитическая обстановка в США в преддверии выборов 2024 года не позволяет быть уверенным, что эта поддержка не ограничена президентским сроком господина Байдена

Фото: Evan Vucci, AP Джо Байден вновь пообещал Владимиру Зеленскому поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако внутриполитическая обстановка в США в преддверии выборов 2024 года не позволяет быть уверенным, что эта поддержка не ограничена президентским сроком господина Байдена

Фото: Evan Vucci, AP

Варшавская стрелка

Возвращаясь из турне по Северной Америке, Владимир Зеленский неожиданно остановился в Польше. В принципе все заграничные маршруты президента Украины с февраля 2022 года из соображений безопасности пролегают через Польшу, но не каждый раз он останавливается здесь для каких-то мероприятий. Сейчас же отношения Киева и Варшавы — за три недели до польских выборов — оказались в кризисе. Причиной раздора стало решение правящей партии «Право и справедливость», которая, желая защитить местных фермеров и, главное, сохранить за собой голоса сельских жителей, ввела эмбарго на украинское зерно вопреки позиции Еврокомиссии, но при поддержке ряда соседних стран. В итоге Украина ввела эмбарго на польские фрукты, а политики и дипломаты обеих стран пустились в словесные перепалки.

Дошло до того, что, выступая на Генассамблее ООН, Владимир Зеленский заявил: «Некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер».

После этого президент Польши Анджей Дуда отменил с украинским лидером запланированную в Нью-Йорке встречу, а польский премьер Матеуш Моравецкий на предвыборном митинге пообещал больше не передавать Киеву оружие. Потом, правда, как сообщают западные СМИ, США попросили Польшу объясниться, и господин Дуда заверил, что слова премьера были некорректно истолкованы, ведь речь шла лишь о новых вооружениях, закупаемых республикой. Затем и сам Матеуш Моравецкий смягчил риторику, заверив, что Польша продолжит содействовать международным поставкам вооружений Украине, хотя и потребовал персонально от господина Зеленского «больше никогда не оскорблять поляков».

Поэтому, когда президент Украины внезапно заехал в польский город Люблин, могло показаться, что Варшава и Киев нашли в себе силы урегулировать конфликт на высшем уровне.

Однако дело ограничилось небольшим мероприятием, на котором господин Зеленский вручил госнаграды двум волонтерам из Польши за помощь украинским беженцам. Знаки отличия получили журналистка Бьянка Залевская и волонтер Дамиан Дуда. Отсутствие встреч президента Украины с официальными лицами Польши не укрылось от западных СМИ, которые пришли к выводу, что кризис в отношениях двух стран далек от разрешения.

Тем не менее это короткое мероприятие, видимо, должно было показать, что у Киева нет проблем с польским народом — разве что с польскими политиками. «Спасибо всей Польше за неоценимую поддержку и солидарность, которые помогают защищать свободу всей нашей Европы»,— примирительно заявил Владимир Зеленский и отправился домой.

Прохладный Север

Не менее показательной получилась и поездка Владимира Зеленского по Северной Америке, которая оставила после себя больше вопросов, чем ответов. Как отметил телеканал CNN, в США президент Украины получил «неоднозначный прием». Часть представителей Республиканской партии, включая влиятельного спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, не стеснялись выражать сомнения в правильности подхода Вашингтона к российско-украинскому конфликту, особенно в контексте многомиллиардной военной помощи, а задача убедить конгрессменов согласовать запрошенные президентом США Джо Байденом дополнительные $24 млрд финансирования для Киева так и не была выполнена.

Кроме того, не случилось и выступления господина Зеленского перед Конгрессом в полном составе, как это было в декабре 2022 года.

Вместо этого законодатели вели переговоры с президентом Украины за закрытыми дверями, а их оценки итогов этой беседы не давали однозначных ответов, какой и в каких объемах будет оказываться дальнейшая помощь Киеву.

Встреча с Джо Байденом также вышла, на первый взгляд, неоднозначной. Хотя глава Белого дома и пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» и выделил новый пакет вооружений на $325 млн, западные СМИ отмечают, что это стало слабым утешением на фоне отсутствия прогресса по $24 млрд.

К тому же, считает CNN, ситуация на поле боя пока не внушает оптимизма союзникам, а внутриполитическая обстановка в США в преддверии выборов в Конгресс и президента в 2024 году не позволяет быть уверенным, что заявление «столько, сколько потребуется» не ограничено сроком господина Байдена.

Другое дело, что, когда Владимир Зеленский уже покинул США, появилась информация о непубличных решениях администрации. В частности, украинский лидер отправлялся в Вашингтон уговаривать коллегу одобрить поставку ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, которую Джо Байден ранее отказывался санкционировать. По итогам переговоров об этом не было сказано ни слова. Однако в субботу, 23 сентября, британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила: Белый дом все же принял положительное решение по ракетам. По данным источника, расширение ассортимента военной помощи решили пока не анонсировать, чтобы «не предупреждать» о своих планах российских военных.

Американские СМИ также подтвердили эту информацию, отметив, что во время переговоров Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому «небольшую партию» ATACMS с кассетными боеголовками в ближайшие недели.

Примечательно, что еще одна позитивная для Киева новость также пришла, когда господин Зеленский уже вернулся домой. Так, Кевин Маккарти, недавно грозивший не тратить лишних, на его взгляд, денег на Украину, внезапно решил не исключать из оборонного бюджета США на следующий год $300 млн, предназначенных на обучение украинских военных.

Между тем визит в Канаду для политика оказался успешнее. Здесь Владимир Зеленский провел переговоры с премьером страны Джастином Трюдо, выступил перед парламентом и встретился с диаспорой. Более того, Оттава выделила Киеву пакет военной помощи примерно на $500 млн, в который, в частности, войдут бронемашины и танки Leopard 2.

Правда, в Канаде господин Зеленский внезапно заговорил о том, возможно ли провести выборы президента Украины в 2024 году. И поскольку Джастин Трюдо, очевидно, не требовал от него таких откровений, это стало своего рода индикатором того, что вопрос о выборах поднимался на переговорах в США и что этот вопрос вызывает определенные разногласия между Владимиром Зеленским и его американскими собеседниками. Президент Украины напомнил, что закон запрещает «во время войны проводить те или иные выборы», однако заверил, что лично он к ним «абсолютно готов», а весь вопрос в безопасности.

По его мнению, Украине нужны демократические и прозрачные выборы, а как их организовать, в частности, на «захваченных территориях», непонятно. «Я не говорю о тех территориях, которые были оккупированы Россией с 2014 года, мы говорим о том, что было оккупировано с 24 февраля»,— пояснил он. Кроме того, по словам господина Зеленского, возникнут сложности и с голосованием миллионов украинцев, уехавших за границу, а также военных. «Миллион людей… Как в окопах они будут голосовать?» — задался вопросом политик, отметив и «сотни миллиардов гривен», которые будут израсходованы на выборы в условиях боевых действий и дефицита бюджета.

Так или иначе, этот вопрос, очевидно, будет еще не раз всплывать в отношениях Киева с Западом. Как пишет американская газета The Washington Post, «некоторые западные политики» подталкивают Киев к выборам, однако не все на Западе едины по этому вопросу. Многие опасаются, что голосование, которое действительно сложно провести в условиях конфликта, может «подорвать хрупкую политическую устойчивость украинского государства».

Картина целостности

Ездил Владимир Зеленский в Америку, впрочем, не только за военной помощью, но и глобальной поддержкой от Глобального Юга. В Нью-Йорке президент Украины пытался убедить нейтральные страны осудить действия Москвы и хотя бы на словах поддержать его «формулу мира». Эта миссия большим успехом не увенчалась. Хотя в целом представители Глобального Юга осуждали боевые действия как таковые и наперебой поддерживали «мирные планы». Но присоединяться к «формуле мира» никто не спешил. И единственное, что, пожалуй, Киев мог занести себе в актив на этом направлении,— это согласие большинства государств с тем, что территориальная целостность — важный пункт Устава ООН.

Примечательно, что по пути домой господин Зеленский заехал в Ирландию, где в аэропорту встретился с главой Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который с апреля 2023 года со своей армией противостоит мятежникам. «Обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией»,— заявил по итогам переговоров господин Зеленский. И это, пожалуй, было наибольшим сближением с кем-то из Глобального Юга для президента Украины за эту поездку.

В битву с президентом Украины за симпатии незападных стран вновь вступил выступивший в субботу на Генассамблее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он обвинил Запад в «навязчивых попытках “украинизировать” повестку дня международных дискуссий, отодвигая на задний план целый ряд неурегулированных региональных кризисов». Кроме того, господин Лавров напомнил, что в 2009 году Запад обязался «предоставлять развивающимся странам ежегодно по $100 млрд на финансирование программ в области адаптации к изменению климата», и предложил сравнить «судьбу этих невыполненных обещаний» с $170 млрд, которые, по его оценке, США, НАТО и ЕС потратили на Украину.

На итоговой пресс-конференции в Нью-Йорке Сергей Лавров сделал и вовсе неожиданный ход. Он заявил, что Россия поддерживает принцип территориальной целостности и что у нее нет «никаких проблем с территориальной целостностью Украины». «Безусловно, мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза. В декларации много что записано хорошего, в том числе что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут… Но в Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем»,— заявил господин Лавров, добавив, что территориальная целостность Украины «была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот» в 2014 году.

Алексей Забродин