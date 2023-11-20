Маск отверг обвинения в антисемитизме

Один из богатейших людей мира Илон Маск раскритиковал появление в СМИ «сотен фальшивых историй», в которых предпринимателя называли антисемитом.

«На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй, в которых утверждалось, что я являюсь антисемитом. Нет ничего более далекого от истины»,— написал господин Маск в своей соцсети X.

Некоммерческая организация Media Matters for America ранее заявила, что соцсеть X не блокирует посты, в которых, например, положительно говорится об Адольфе Гитлере. Кроме того, в соседстве с такими постами может оказаться реклама крупных корпораций. Сам господин Маск также подвергся критике, в том числе со стороны Белого дома, за то, что согласился с мнением одного из пользователей о том, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. На этом фоне сотрудничество с X приостановили крупнейшие рекламодатели — Apple и Walt Disney. Аналогичные решения приняли IBM, Warner Bros., Lionsgate, Paramount и Sony Pictures. Илон Маск пообещал подать «термоядерный иск» к Media Matters for America.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Шах, но не Маск».

Леонид Уварчев